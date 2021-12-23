إنجاز غير مسبوق لـ«اتصالات» بتعيين 100 خريج في 2021

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «اتصالات» إنجازاً غير مسبوق لها في ملف التوطين باستقبالها أكثر من 100 خريج في برنامج «اتصالات» للذكاء الاصطناعي على امتداد عام 2021.

ويأتي هذا الإنجاز القياسي بعد انضمام ما يزيد على 60 خريجاً إلى الدفعة الثانية من البرنامج لتكون هذه الدفعة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة. وتنسجم جهود «اتصالات» مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات في التوطين.

حيث تعمل الشركة باستمرار لتأكيد أهمية تكافؤ الفرص بين الجنسين في بيئة العمل وتمكين المرأة، لذا فإن أكثر من 75% من الخريجين الإماراتيين الـ100 الذين التحقوا بالبرنامج هم من الموهوبات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتسعى «اتصالات» للاستثمار بقادة المستقبل في الإمارات، وتمكين الخريجين من بناء قدراتهم في التقنيات الناشئة والمهارات القيادية لمساعدتهم على تحقيق ريادة الإمارات في المستقبل الرقمي. وبانضمامهم إلى المجموعة الثانية من البرنامج، سيتبع هؤلاء الخريجون مناهج الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

ويأخذ البرنامج الخريجين في رحلة متميزة تمتد 9 أشهر وتنقسم لثلاث مراحل هي: إدراك طبيعة البيانات وتحليلها، والتعمق في مهارات الاتصال واتخاذ القرارات، وتعلّم الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال والفئات القيادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز