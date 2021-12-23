منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي ينطلق حضورياً في أبوظبي 15 يناير

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن المجلس الأطلسي، أمس، انعقاد الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي حضورياً يومي 15 و16 يناير 2022 في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويعتمد منتدى الطاقة العالمي 2022 على زخم المشاركة غير المسبوقة التي شهدها منتدى 2021 الافتراضي، والذي انعقد افتراضياً بسبب جائحة «كوفيد 19»، مستفيداً من قدرات المجلس الأطلسي الاستثنائية في استخدام الأدوات والمنصات الرقمية المبتكرة للجمع بين القيادات والمؤثرين من جميع أنحاء العالم.

حيث استقطب أكثر من 1000 مشارك في المؤتمر، إلى جانب عشرات الآلاف من المشاهدين عبر الإنترنت، ومئات الإعلاميين. وخلال منتدى 2022 في أبوظبي، ستكتمل تجربة المشاركة الشخصية بعناصر افتراضية لضمان المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وسيتوجه تركيز المنتدى بصورة خاصة على «الطريق إلى صافي الصفر» في انبعاثات الكربون، ويلقي نظرة مستقبلية على التحديات والفرص المتاحة في ظل استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28».

كما سيطلق مركز الطاقة العالمي من المجلس الأطلسي الإصدار الثاني لأجندة الطاقة العالمية، وهي مجموعة شاملة لمقالات قيادات قطاع الطاقة في العالم، واستطلاع لآراء المئات من خبراء الطاقة على الصعيد الجيوسياسي.

وقال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: «هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتلاقي قيادات قطاع الطاقة في العالم في مواجهة التحدي المتمثل بالتغير المناخي، وسيوفر المنتدى منصة فائقة الأهمية لواضعي السياسات الهادفة إلى تسريع تحوّل الطاقة.

ونتطلع لعودتنا مجدداً إلى أبوظبي للتأسيس على النجاح الكبير لمنتدى 2021 من خلال الجمع بين القيادات في جميع أنحاء العالم لوضع أجندة الطاقة لعام 2022.

وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: لطالما كانت الإمارات في طليعة التحول المستمر نحو الطاقة النظيفة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعتبر الدولة من الدول الرائدة عالمياً في الحفاظ على البيئة والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي.

وأضاف: إطلاقنا سابقاً الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، بهدف خلق مزيج من الطاقة يضمن التوازن الصحيح بين التنمية المستدامة والحدّ من التغير المناخي، ويساهم في ضمان دعم المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما نستهدف تعزيز مزيج الطاقة لدينا عبر تحسين نظام كفاءة الطاقة في مرافق الصناعة والتعدين.

وكذلك المصادقة على القوانين والتشريعات التي تشجع على إنتاج الطاقة النظيفة، وأن رؤيتنا في الإمارات تتمثل في رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول 2050.

رعاية

وقال ماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال: «تسعدنا المساهمة كراعٍ بلاتيني في منتدى الطاقة العالمي للعام الخامس في 2022، مع استمرار النمو الذي يشهده المنتدى، في ظل سعي العالم نحو خارطة طريق تحولية إلى عالم منخفض انبعاثات الكربون. ولتحقيق هذا المسعى، تجمع أبوظبي نخبة من أبرز العقول للمساعدة في تعزيز السياسات الذكية واستراتيجية الأعمال في عالم منخفض الكربون، كما نتطلع إلى تعزيز الحوار والمساعدة في وضع أجندة الطاقة لعام 2022».

قمة الاستدامة

من ناحية أخرى، تنعقد قمة أبوظبي للاستدامة افتراضياً ضمن إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة العالمية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة الاثنين 17 يناير 2022 للمساهمة في صياغة الأجندة العالمية المتعلقة بمواجهة تحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً.

وستتمحور النقاشات حول موضوعين رئيسين هما الالتزام بتحقيق الحياد المناخي العالمي، والطريق نحو انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 28». كما ستشمل الجلسات خلال القمة أيضاً مناقشات مهمة حول التحول العالمي للطاقة، ومستقبل النقل، والعلاقة بين قطاعي الطاقة والصحة، والتقاط الكربون وتخزينه، والاقتصاد الأزرق، والأهمية المتزايدة للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي في بناء واتخاذ القرارات.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «دخل العالم في مرحلة جديدة من مسيرة الاستدامة، والتي تتطلب تضافر جهود صناع السياسات وقطاعي الأعمال والتكنولوجيا من أجل الحد من التغير المناخي وتبعاته السلبية.

وقد شهدنا مؤخراً تسارعاً في وتيرة نشر الطاقة النظيفة حول العالم، حيث تساهم مصدر بدور ريادي في هذا المجال، ولا شك بأننا سنشهد ذات الزخم في قطاعات أخرى خلال الشهور والأعوام المقبلة التي سنعزز خلالها سبل التعاون من أجل تحقيق الحياد المناخي مستقبلاً».

وأضاف: «تساهم الإمارات بدور رائد في تعزيز الجهود المناخية، كما أن لها سجلاً حافلاً في تحويل التحديات إلى فرص. وستساهم مثل هذه الفعاليات والمنصات العالمية في التمهيد لانعقاد مؤتمري المناخ (كوب 27) في مصر و(كوب 28) الذي ستستضيفه الإمارات في 2023، فضلاً عن تعزيزها لمكانة الدولة كمركز للاستدامة».

قائمة

وتشمل قائمة الشخصيات التي أكدت مشاركتها في القمة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة؛ وعويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ وكاثرين ماكريجر، الرئيس التنفيذي لشركة «اينجي»؛ والدكتور كريستيان بروش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة.

ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية للتعاون وتبادل المعرفة والاستثمار والابتكار، حيث يستقطب أكثر من 45 ألف مشارك سنوياً يمثلون ما يزيد على 170 دولة، ويستضيف أكثر من 1000 شركة دولية.

فعاليات رئيسية

يقام أسبوع أبوظبي للاستدامة من السبت 15 يناير إلى الأربعاء 19 يناير 2022. وتشمل الفعاليات الرئيسية إضافة إلى قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، عقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يومي 15-16 يناير، فيما يقام حفل الافتتاح وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة في 17 من الشهر نفسه.

وتعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومبادرة «ابتكر»، ومركز شباب من أجل الاستدامة من 17 إلى 19 يناير، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة في 18 يناير، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 19 يناير.

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