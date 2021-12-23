«الأوراق المالية» تبحث ضرورة تعيين ممثلين للمساهمين بـ«العموميات»

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

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دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المساهمين في أسواق المال المحلية إلى المشاركة في استبيان حول «تعيين ممثلين على المساهمين في اجتماعات الجمعيات العمومية».

وذكرت الهيئة، أن الاستبيان يهدف إلى الحصول على مرئيات المساهمين فيما يتعلق بضرورة تعيين ممثلين على المساهمين في اجتماعات الجمعيات العمومية وذلك تطبيقاً لأحكام المادة رقم (40/‏4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 03 /‏ر.م) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات.

وتتطلب ضوابط تعيين ممثلي المساهمين في الجمعيات العمومية قيام الشركة المساهمة العامة بتعيين ممثلين أو أكثر لحضور العمومية، والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية، بحسب تعميم صدر عن الهيئة أخيراً يضم توضيحات عامة بشأن الإجراءات الخاصة بالجمعيات العمومية ومتطلبات قانون الشركات التجارية.

ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعيّن من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة وإرساله إلى الشركة قبل 5 أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة أنه لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول الأعمال التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها.

وفي حالة إدراج بند جديد إلى الجدول، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن، وتحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني، بينما لا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب لإصدار القرار.

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