تراجع الأسواق وسط ضغوط بيع على الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات بيعية استهدفت في الأساس الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.48% ليصل إلى 3126.29 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والاستثمار والبنوك والخدمات والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.71% ليغلق عند 8398.89 نقطة مع تراجع أسهم الاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.83 مليار درهم، منها 1.6 مليار في أبوظبي، و211.6 مليوناً بدبي، وجرى التداول علي 331.76 مليون سهم، موزعة بواقع 210.16 ملايين في أبوظبي و121.6 مليون في دبي، عبر تنفيذ 10249 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.2% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير» 0.68% فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.31% واستقر «ديار» و«داماك»، ونزل قطاع البنوك 1.7% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.29% و«الإمارات دبي الوطني» 2.6%.

وهبط قطاع الاستثمار هامشياً 0.01% مدفوعاً بانخفاض «سوق دبي المالي» 0.83% و«شعاع كابيتال» 1.18%، فيما ارتفع «دبي للاستثمار» 0.52%. وصعد قطاع النقل 0.1% مع نمو «أرامكس» 0.24%، فيما استقر «العربية للطيران» وانخفض «الخليج للملاحة» 1.24%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 50.4 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» 41.2 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 38.38 مليون درهم. وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 13.79%، فيما كان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.6%.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 24.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاستثمار 0.39% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.26% و«ملتيبلاي» 1.55% و«الواحة كابيتال» 0.59% و«ألفا ظبي» 0.56%، فيما صعد «إشراق» 1.12%. وهبط قطاع الاتصالات 3.97% مدفوعاً بتراجع «اتصالات» 4.06% فيما استقر «الياه سات».

وصعد قطاع البنوك 0.5% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 1.08%.

وزاد قطاع العقار 0.23% مع ارتفاع «الدار» 0.25%، بينما اخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.39%، وزاد قطاع الطاقة 0.43% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.71% و«أدنوك للحفر» 1.48%، فيما انخفض «دانة غاز» 0.98% واستقر «طاقة».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 371.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 331.7 مليون درهم.

وحقق «أرام» أكبر ارتفاع بنسبة 14.81%، فيما كان «فودكو للمواد الغذائية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.9%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 136.13 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 136.13 مليون درهم.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 30.3 مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 24.36 مليون درهم. ومال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 24.36 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 30.3 مليون درهم.

إفصاحات

› أعلن البنك العربي المتحد، استقالة أحمد أبو عيدة من منصب الرئيس التنفيذي للبنك اعتباراً من 14 ديسمبر، وسيتم الإعلان عن الرئيس الجديد عند الحصول على موافقة البنك المركزي.

› منح مجلس إدارة شركة «المستثمر الوطني» موافقته النهائية على تحويل الحصص المتعلقة بصفقة التخارج من الاستثمار في شركة «فالكو انفسمنت» المملوكة من طرفها بالكامل. وقرر البحث عن فرص استثمارية مجدية في ضوء الانتعاش الاقتصادي بالدولة.

› أكدت مجموعة «جي إف إتش» أن عرضها المقدم للاستحواذ على كامل أسهم المصرف الخليجي التجاري ما زال قائماً، مشيرة إلى أن إتمام العرض مشروط بالحصول على حد أدنى للقبول متمثلة بنسبة 90% (تمثل 18.93% من 21.03% المتبقية).

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