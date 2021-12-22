اتفاقية لتطوير برنامج «كفاءات الفئات المساعدة للمهنيين الاجتماعيين» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي والجامعة البريطانية في دبي اتفاقية لتطوير برنامج لأعداد كفاءات الفئات المساعدة للمهنيين الاجتماعيين المرخصين لدى الهيئة أو الراغبين بالترخيص لمزاولة مهن الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في رفع معايير الخدمات الاجتماعية واستكمال منظومة بناء القدرات في قطاع الخدمات الاجتماعية.

وتتولى الجامعة البريطانية بموجب الاتفاقية مسؤولية تطوير برنامج إعداد الكفاءات وتدريب المرشحين التي تحددهم الهيئة ضمن البرنامج المتفق عليه وبما يتناسب مع فئات التراخيص المهنية التي سيحصلون عليها من الهيئة.

وقع الاتفاقية كل من أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي والدكتور عبد الله الشامسي، مدير عام الجامعة البريطانية.

وقال أحمد جلفار: إن هذه الاتفاقية تأتي في سبيل توفير إجراءات ميسرة ومنهجية واضحة للارتقاء بمعايير العمل الاجتماعي واعتماد مستوى موحد لجودة معايير الخدمة يضمن حقوق المتعاملين في الحصول على خدمات موثوقة ويمنح المصداقية لموفري هذه الخدمات.

ومن جهته قال الدكتور عبد الله الشامسي: تأتي الاتفاقية كثمرة للتعاون المستمر بين هيئة تنمية المجتمع والجامعة البريطانية في دبي.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الفئات المساعدة للمهنيين الراغبين في الحصول على ترخيص من هيئة تنمية المجتمع بما يتماشى ويتوافق مع المستوى المطلوب للمهنة.

وبدوره قال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع:

إن الخطوة توفر فرصة مهمة لتطوير كفاءة الفئات المساعدة للمهنيين بمنهجية علمية معتمدة، وبما يتناسب مع معايير العمل التي تتطلع الهيئة إلى ترسيخها.

وبيّن المثنى أن المرشحين للتدريب الذين ستوفر أسماؤهم الهيئة سيحصلون على تدريبات تتلاءم مع طبيعة التراخيص التي سيحصلون عليها. كما أشار إلى أن التسجيل في البرامج التدريبية يعد إجبارياً لحرص الهيئة على الارتقاء بمعايير الجودة في الخدمات الاجتماعية.

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