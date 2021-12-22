فعاليات مشوقة في ميركاتو ضمن مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد ميركاتو ذو الطراز الإيطالي الراقي والمميز والشريك الإستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لاستقبال السياح والزوار خلال الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق بالعديد من الفعاليات والعروض والجوائز القيمة.

يقدم ميركاتو خلال المهرجان كوكبة من الفعاليات والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى الخصومات الكبرى التي تتراوح ما بين 25% - 75% في متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا عدا عن الجوائز النقدية الأسبوعية.

سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في السحب على الجوائز الأسبوعية التي أعدها ميركاتو وتاون سنتر جميرا للمتسوقين، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها يمكنهم الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 15.000 درهم.

يستضيف ميركاتو خلال فترة المهرجان وابتداءً من 26 ديسمبر ـ 30 يناير 2022 العديد من العروض والفعاليات الترفيهية المستوحاة من ثقافات الدول الأوربية والعروض الجوالة وورش عمل الأطفال التي تنشر البهجة والمرح في جميع أروقة ميركاتو.

يعود مهرجان دبي للتسوّق في دورته السابعة والعشرين من 15 ديسمبر 2021 وحتى 29 يناير 2022، ليقدّم لزوّاره العديد من التجارب المميّزة والفريدة ضمن طيف واسع من العروض الترويجية المذهلة.

والفعاليات الترفيهية، والأنشطة المشوّقة والمبتكرة، بالإضافة إلى فرص الربح الوفير مع الكثير من الجوائز القيّمة التي تغيّر مجرى حياة الفائزين.

ويعدّ مهرجان دبي للتسوّق من المهرجانات الأطول والأكثر استمرارية ويتمتّع بأصداء عالمية، ويترقبه سكّان وزوّار دبي كل عام، حيث يمكن قضاء أجمل وأمتع الأوقات عند التسوّق في مراكز التسوق .

وكذلك المتاجر التي تضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية المميزة.

كما يمكن حضور العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية، وتناول أشهى المأكولات في العديد من الوجهات المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. فقد أعدّ مهرجان دبي للتسوق هذا العام جدولاً حافلاً مليئاً بالتشويق والمفاجآت التي لا تفوّت..

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