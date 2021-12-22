«اتصالات ماركت أو تي بي» ينطلق في حديقة البرج وسط مدينة دبي

المصدر: دبي- البيان

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يعود «اتصالات ماركت أو تي بي»، وجهة التسوق المفضّلة لدى الجميع، خلال مهرجان دبي للتسوق، بنسخته التاسعة على التوالي، إلى مقرّه الموسمي في «حديقة البرج»، وسط مدينة دبي.

ويوفر السوق فرصة مميزة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعرف إلى كل ما هو جديد في عالم الموضة والأزياء، علاوة على تذوق أطيب المأكولات الفريدة، لعشرات من العلامات التجارية المحلية.

وتعتبر وجهة «اتصالات ماركت أو تي بي»، ملهمة ومميزة للجميع، حيث يتمحور موضوعها هذا العام حول ثقافة البوب الآسيوية.

وتوفر برنامجاً خاصاً لعطلات نهاية الأسبوع، يتضمن أفضل العروض الموسيقية، ورقص «الكي بوب»، بالإضافة إلى الأنشطة المستوحاة من ألعاب مسلسل «لعبة الحبّار»، وكذلك فعالية خاصة يطلقها المهرجان، لجميع محبي فرقة BTS الموسيقية، الأشهر بين فرق الـ «كي بوب».

ويقدم السوق لعشاق الموضة، مساحة رائعة لاستكشاف أحدث صيحات الموضة لدى علامات تجارية كورية ويابانية في عالم مستحضرات التجميل والأزياء.

حيث يمكنهم اختيار ما يعجبهم من الأحذية المريحة، والملابس الرياضية، والأكسسوارات وغيرها الكثير. كما يقدم السوق أكثر من 100 علامة تجارية محلية، وأشهى المأكولات من 27 مطعماً، بالإضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية طوال فترة الفعالية.

كما أن هناك العشرات من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، تقدمها وجهة «اتصالات ماركت أو تي بي» لهذا الموسم، بما في ذلك التزلج بالعجلات.

وملعب التنس، ومسابقات يومية لأفراد العائلة والأصدقاء، وتقديم جوائز قيّمة. وتتميز ديكورات سوق «اتصالات أو تي بي» هذا العام، بجمالها الخلاب، الذي يجعل منها خلفيات رائعة لالتقاط الصور، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فهي ديكورات مستوحاة من تقنيات فن «الجليتش» الرقمي. وسوف يكون بانتظار زوار السوق، العديد من المفاجآت الأخرى، والهدايا الكبرى.

ويستقبل سوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، فعالية «دبي بيتس» الجديدة، والخاصة بموسيقى الهيب الهوب العربية المعاصرة، بتاريخ 23 و24 ديسمبر.

وتقدم هذه الفعالية عروض الموسيقى الحية لفنانين صاعدين، على مدار أمسيتين، لتنضم بذلك إلى قائمة الفعاليات المميزة، التي يتم إطلاقها خلال الدورة الـ 27 لمهرجان دبي للتسوق.

في الأمسية الأولى للفعالية (23 ديسمبر)، يمكن مشاهدة العرض الموسيقي الخاص بالنجم البحريني الصاعد فليبراتشي، المعروف باسم فليب، الذي افتتح عروضاً موسيقية لأسطورة الراب، النجم الشهير Xzibit.

كما سيقدم عبد العزيز لويس، أحد نجوم الأغنية الرسمية لكأس العرب لكرة القدم 2021، عرضاً مباشراً، بالإضافة إلى ظهور النجم هادي خميس، الذي أطلق هذا العام أغنية جنة ردينا.

وفي الأمسية الثانية (24 ديسمبر)، سيتضمن حفل مهرجان دبي للتسوق الحصري، مشاركة النجم Wegz، والذي أصبحت أغنيته «دورك جاي»، الأغنية الأكثر رواجاً في مصر، على موقع Spotify في عام 2020، وزميله النجم المصري أفروتو، الذي بدأ مشواره الفني في عام 2016. تتاح التذاكر الخاصة بفعالية «دبي بيتس»، عبر الموقع الإلكتروني Platinum List وDubai Calendar.

كل هذا وأكثر، للحصول على مجموعة مثيرة ومليئة بالأنشطة والعروض الترويجية، وفرص التسوق، والفوز والترفيه طوال اليوم، كل يوم، خلال مهرجان دبي للتسوق.

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