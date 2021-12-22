«كاميل سوب فاكتوري» تتوسع في دبي لتصبح الأكبر من نوعها في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استطاعت شركة «ذا كاميل سوب فاكتوري» منذ إنشائها في الإمارات عام 2011، أن تبني قاعدة من العملاء واستمرت في تحقيق سمعة عالمية لمنتجاتها الفريدة من نوعها.

بعد بداياتها المتواضعة بمشروع بدأ من المطبخ، استطاعت الشركة صاحبة العلامة التجارية أن تحقق نمواً سريعاً لتصبح أكبر مصنع في العالم لمستحضرات التجميل الطبيعية للعناية بالبشرة المصنوعة من حليب الإبل، وبلغ حجم مبيعات الشركة أكثر من مليون قطعة من الصابون على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتمكنت «ذا كاميل سوب فاكتوري» من إقناع المستثمرين من خلال الاستراتيجية التي تتبعها بقدراتها الواعدة، واستطاعت بذلك أيضاً أن تجمع أكثر من مليون دولار بقيادة شركة «إيديال مانجمنت كونسلتنت»، وهي إحدى الشركات الاستشارية الرائدة الموجودة في دبي.

وقد وصل حجم مبيعات «ذا كاميل سوب فاكتوري» لعملائها قبل انتشار جائحة (كوفيد19) إلى حوالي 80 ألف منتج شهرياً، وهو الأمر الذي تم تحقيقه من خلال بناء سمعة طيبة لما تقدمه من منتجات عالية الجودة وفريدة من نوعها.

يتم طرح منتجات «ذا كاميل سوب فاكتوري» من خلال 100 منفذ بيع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك في ثمانية أسواق دولية في كل من: ألمانيا واليابان والسويد والصين وتايوان وتايلاند والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وفي ظل ما تم ضخه أخيراً من رأس المال، تتطلع الشركة لدخول أسواق رئيسية جديدة في عام 2022.

وقالت ستيفي لوماس الرئيس التنفيذي لـ«ذا كاميل سوب فاكتوري» تعليقاً على قصة نجاح العلامة التجارية ومسيرتها حتى الآن: «قصة نجاحنا هي حقاً قصة نجاح في سوق العمل .

وكذلك في التكيف البيئي. قبل انتشار جائحة (كوفيد19) كان السائحون الوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هم العميل النموذجي بالنسبة لمنتجات مصنعنا، واستطعنا مع الوقت أن نكتسب سمعة طيبة بين العملاء.

كان علينا أن نفكر مرة أخرى في النهج الذي نتبعه تجاه الشرائح المستهدفة من العملاء ولا سيما عندما ضرب الوباء العالم، وذلك من أجل مواصلة تحقيق معدل النمو السريع، الذي وصلنا إليه منذ البداية.

ومع انتقال مقر المصنع إلى واحة دبي للسيليكون في عام 2019، بدأت استراتيجيتنا تركز بصورة أكبر على مسألة التوسع في الأسواق الدولية.

إن فوز شركتنا أخيراً خلال جولة التمويل وحصولها على رأس المال اللازم يعني أن طموحاتنا الأساسية في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة أصبحت الآن حقيقة على الأرض تملؤنا بمشاعر من الحماس منقطع النظير».

بالإضافة إلى صابون حليب الإبل المصنوع يدوياً، تنتج «ذا كاميل سوب فاكتوري» كذلك كريمات للوجه واليدين والجسم، وتخطط «ذا كاميل سوب فاكتوري» لتوسيع قاعدة إنتاجها قريباً .

وذلك بإضافة منتجات جديدة ورائعة تتضمن بلسماً للشفاه وألواح شامبو، وحصلت الشركة على ترخيص من إكسبو 2020 دبي لإنتاج مجموعة رائعة من المنتجات، التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الحدث.

وتُعد العلامة التجارية الخاصة من العلامات التجارية التي تنتهج مفهوم الاستدامة، حيث لا تحتوي منتجاتها على أصباغ صناعية أو مواد حافظة.

ويستهلك مصنع الشركة كماً من الكهرباء أقل من متوسط استهلاك فيلا في دبي، ويستهلك كذلك كمية من المياه أقل مما يستهلكه مصنع مماثل له في الحجم، بالإضافة إلى ذلك، لا تعمل «ذا كاميل سوب فاكتوري» سوى مع مجموعة من الموردين ممن يشاركونها مفهوم الحفاظ على البيئة نفسه.

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