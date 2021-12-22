منصة "لايف ناو" تدخل سوق المنطقة عبر الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت "لايف ناو"، المنصة الحائزة على عدة جوائز في مجال البثّ المباشر للفعاليات والعروض الحية، عن توسيع حضورها ليشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعزز هذه الخطوة النمو المتواصل لقطاع الإعلام والترفيه في المنطقة، لتقدّم للمتابعين أفضل التجارب الاستثنائية عبر الإنترنت.

وتُعدّ المنصة من الأسماء الرائدة عالمياً في البثّ المباشر لأبرز الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية للمتابعين من جميع أنحاء العالم، إذ نجحت منذ تأسيسها مطلع عام 2020 بإرساء مكانة مرموقة في وقت قياسي وتمكّنت خلال الـ12 شهراً الماضية من بثّ أكثر من 350 فعالية، وتنشط اليوم في 35 دولة تستخدم 19 عملة وتتحدث 10 لغات مختلفة.

واستضافت المنصة العديد من الحفلات الموسيقية المرموقة لنخبة الفنانين والفرق العالمية، مثل دوا ليبا وبلاك آيد بيز ومارون 5.

إضافة إلى سِزا وغوريلاز وإيلي جولدنج، وأبرز الفعاليات الرياضية، مثل بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ودوري بيج باش للكريكت في أستراليا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسّع في تقديم خدمات بثّ مباشر استثنائية، من شأنها الارتقاء بتجارب متابعة الفعاليات الموسيقية والرياضية والثقافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبدأ LIVENow عملياتها في المنطقة مع بثّ مباشر لحفل موسيقي تحييه الفنانة الإماراتية العالمية بلقيس يوم 18 يناير من عام 2022.

ومن المقرر أن يشمل الحفل عرضاً حصرياً لإصدارين غنائيين للفنانة الشهيرة التي تحظى بمتابعة عالمية تتجاوز 30 مليون شخص على الإنترنت.

وأشارت أحدث الدراسات الصادرة عن شركة آي إتش إس ماركت بأن إيرادات قطاع بث الفيديو في المنطقة تنمو بمعدل 40% سنوياً، بينما يتوقّع تقرير شبكة برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2021 بأن يشهد سوق الإعلام والترفيه الشرق أوسطي معدل نمو سنوي مركّب بنسبة 7.4% بين عامي 2021 و2026.

ويُشار إلى أنّ أنظمة البثّ المباشر شهدت تطوراً مستمراً منذ بداية العقد الحالي، انطلاقاً من مزوّدي الخدمات الرقمية الموسيقية إلى مزوّدي خدمات الفيديو وقطاع الألعاب الرقمية المتنامي في المنطقة.

حيث استفادت من التقدم التكنولوجي السريع وزيادة سعة الشبكة.

وتمتاز LIVENow مقارنةً بغيرها من المنصات الرقمية باتساع نطاق المحتوى المتاح ومستويات التفاعل الكبيرة التي تقدمها، ما يضمن للمستخدمين الاستمتاع بتجارب البثّ من خلال مجموعة استثنائية من المزايا.

بما فيها نظام جدار الفيديو التفاعلي الذي يمكّن 100 مستخدم من التفاعل المباشر مع محتوى البثّ المباشر.

بينما يسمح نظام الدردشة في الوقت الفعلي للمتابعين حول العالم مشاركة المعارف وتبادل المعلومات.

كما يمكن للمتابعين تسجيل وإرسال المقاطع المصوّرة للتفاعل مع العرض.

إضافة إلى المشاركة في جلسات تفاعل افتراضية تسمح لمجموعة (تصل إلى 4 أشخاص) مشاهدة المحتوى مع بعضهم البعض.

ويمكن متابعة LIVENow من خلال العديد من الوسائل، بما في ذلك المواقع الإلكترونية التي يمكن الدخول إليها من خلال الحواسيب.

إضافة إلى التطبيقات العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد، ومشغّلات كرومكاست وغيرها من الأدوات الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية.

وقال ألفونسو دستيفانو، مدير عام LIVENow في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا إطلاق خدمات LIVENow في المنطقة من خلال تقديم حفل حي ومباشر للفنانة بلقيس خلال شهر يناير القادم.

حيث يتمثّل هدفنا في منح عشاق الموسيقى محتوىً فريداً من نوعه. ونتطلّع لتقديم حفل مميز لهذه الفنانة التي تجاوزت من خلال إصداراتها الموسيقية متعددة اللغات الإطار المحلي لتصل إلى العالمية.

ونشهد في الوقت الحالي توجّه الجمهور الموسيقي نحو استكشاف المزيد من الأنماط والإصدارات الفنية العالمية، خاصةً مع انتشار العديد من الأغاني لفنانين عرب وأفارقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى منصتنا إلى منح عشاق الموسيقى من جميع أنحاء العالم فرصةً للتعرّف على أعمال الفنانين المبدعين من المنطقة، والاستمتاع بتجارب لم يسبق لهم اختبارها بشكل مباشر".

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