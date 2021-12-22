«ذي بودي شوب» تدشن منصات إعادة تعبئة منتجاتها تعزيزاً للاستدامة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «ذي بودي شوب» حملة توعوية في الإمارات لتسليط الضوء على نظام إعادة التعبئة في متاجرها بهدف تشجيع المستهلكين على التحول إلى نظام إعادة التعبئة.

وفي هذا السياق، تعاونت «ذي بودي شوب» مع الفنانة الإماراتية الشابة والموهوبة مهرة الفلاحي، التي بادرت برسم لوحة فنية تجسد العبوة الجديدة وهي متموضعة بين عدد من المكونات الأولية الطبيعية المعروفة في منتجات «ذي بودي شوب».

تقام تلك اللوحة الفنية الخلابة في حي دبي للتصميم مواجهة لبرج خليفة، لتذكر جمهور العملاء بدورهم المحوري نحو الاستدامة واختيار كل ما يخدم ذلك الهدف.

ستكون اللوحة الفنية الرائعة متاحة للجمهور في الفترة ما بين 13 – 19 ديسمبر.

وتقول جورجي كوبن المديرة العالمية للتسويق والابتكار في «ذي بودي شوب»: «تلتزم ذي بودي شوب بأعلى درجات الاستدامة، ونعمل ما في وسعنا لإضفاء الإيجابية وإلهام العملاء وتمكينهم لجعل مفهوم إعادة التعبئة جزءاً من حياتهم وخططهم التجميلية. إنها خطوات بسيطة، ولكن سيكون لها آثار نوعية كبيرة على المدى البعيد».

مع تدشين نظام إعادة التعبئة الجديد، لا توفر «ذي بودي شوب» مجرد عبوات ألومنيوم للعملاء فقط، لكنها مسؤولية جماعية لفعل كل ما هو خير لحماية الطبيعة وتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.

جاء دورك الآن لتُحدث أثراً إيجابياً عبر انضمامك لتلك الحملة المميزة بأهدافها واستراتيجيتها.

من الآن فصاعداً، يستطيع العملاء شراء عبوات ألومنيوم حجم 300 مل، ثم ملأها بأي من المنتجات الاثني عشر الرائعة، مثل سائل الاستحمام، والشامبو، والبلسم، وغسول اليدين. وبعد نفاد العبوة، ما على الزبون إلا غسل العبوة مرة أخرى، ومن ثم العودة للمتجر ليتم تعبئتها ثانية، وهو ما يعد تحولاً كبيراً سينعكس على البيئة والمستهلك.

يذكر أن «ذي بودي شوب» أطلقت هذا العام 500 منصة لإعادة تعبئة مواد التجميل، وسيضاف إليها أكثر من 300 منصة في 2022.

تأتي تلك المبادرات في ظل سعي الشركة الدؤوب لتقليل هدر العبوات البلاستيكية، وعليه جاءت تلك المبادرة لتجعل من إعادة التعبئة أمراً سهلاً وسلساً ويستفيد منه الجميع، كما تخطط الشركة لنشر تلك المحطات في جميع فروعها في العالم على مدار السنوات الأربع المقبلة.

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