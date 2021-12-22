12 شهراً من الاحتفالات بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح موشنجيت دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل منتزه موشنجيت دبي الترفيهي اليوم عامه الخامس، حيث افتتح المنتزه أبوابه لأول مرة في 16 ديسمبر لعام 2016.

ومنذ ذلك الحين، استطاع أن يُدخل الفرح ولحظات الإثارة إلى قلوب ملايين الزوار الذين جمعوا الكثير من الذكريات الرائعة.

وها هو أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من سينما هوليوود في الشرق الأوسط والأكبر ضمن مجموعة دبي باركس آند ريزورتس ويحتفل المنتزه بهذه المناسبة لمدة 12 شهراً. ويمكن للزوار التطلع طوال العام إلى تجارب مليئة بالإثارة، وركوب الألعاب، والترفيه المذهل.

وبالإضافة إلى الاحتفالات التي تقام حالياً والتي حولت المنتزه إلى أرض العجائب الشتوية، فإن منتزه موشنجيت دبي، يضم جميع الفعاليات التي ستضمن استمتاع الضيوف باحتفالات مميزة طوال العام وحتى 15 ديسمبر 2022 بمناسبة مرور 5 سنوات على انطلاقتها.

قطاران جديدان

سيتم قريباً افتتاح أول قطارين أفعوانين من نوعهما في العالم بمنطقة لايونزجيت وهما، ناو يو سي مي: هاي رولر وجون ويك: أوبن كونتراكت، ومع انطلاقة هذين القطارين ستدرج موشنجيت دبي في سجلات الأرقام القياسية لأقصى عدد من الأفعوانيات في متنزه واحد بالشرق الأوسط.

ويضم المنتزه حالياً ستة من أكثر الأفعوانيات إثارة في الإمارات العربية المتحدة وهي تستقطب الكثير من الباحثين عن المغامرات.

عروض جديدة

كجزء من الاحتفالات التي تستمر لمدة عام، سيوفر منتزه موشنجيت دبي مجموعة مذهلة من العروض الترفيهية الأصلية: منها العروض المسرحية المثيرة وتشمل الرقص والغناء والألعاب البهلوانية، وكلها ضمن سعر تذكرة الدخول. وقد جمعت هذه العروض أحدث التقنيات وفناني الأداء من كل أنحاء العالم لأداء هذه المشاهد المذهلة، بحركات مثيرة ومسرحية مذهلة.

تجارب جديدة

إلى جانب الترفيه العالمي المستوى، فإن أجندة موشنجيت دبي تضم العديد من الفعاليات الموسمية التي تقام بانتظام على مدار عام 2022. ويمكن للزوار تجربة فعالية جديدة وشيقة كل مرة.

بدءاً من احتفالات عيد الميلاد وعيد الحب وعيد الفطر وعيد الأضحى وحتى عيد ديوالي، فإن المنتزه سيستقبل الزوار في المناسبات الخاصة بالكثير من الأنشطة والعروض ذات الطابع الاحتفالي الخاص بالمناسبة مع الأضواء وأكشاك الطعام التقليدية والديكورات.

وسيكون استوديو سنترال في مدخل المنتزه، ينبض بالحياة مع المسيرات وفرص الالتقاء والترحيب بشخصيات الأفلام المفضلة لدى الزوار.

وفي عيد الهالووين، يمكن للزوار التطلع إلى أكثر الليالي خوفاً ورعباً حتى الآن!

تنتهي احتفالات موشنجيت دبي التي تستمر 12 شهراً بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها في شهر ديسمبر 2022، وهي توفر الكثير من الأجواء الاحتفالية بمناسبة عيد الاتحاد والاحتفالات بالأعياد التي تستمر لمدة شهر والتي حولت المنتزه إلى أرض عجائب شتوية ساحرة.

أشهى الأطباق الجديدة

لا احتفالات من دون طعام! سيوفر المنتزه كل شهر وعلى مدار العام المقبل مفاجآت لأشهى المأكولات غير التقليدية والتي تثير البهجة والسرور.

وتتنوع قوائم الأطباق الجديدة والتجارب التفاعلية ودروس الطهي والأطباق الموسمية وهي تشمل دورات في إعداد الكوكيز خلال موسم الاحتفالات وطرق إعداد الأطباق بأشكال مرعبة خلال عيد الهالووين.

ويضم المنتزه ثمانية مطاعم عائلية ومجموعة واسعة من أكشاك تناول الطعام السريع المنتشرة في جميع أنحاء المنتزه والتي توفر الكثير من الخيارات التي ترضي الذواقة.

منتجات جديدة

أطلق منتزه موشنجيت دبي مؤخراً الكتالوج الجديد للعام 2022 للمنتجات الترويجية! يمكن للضيوف أيضاً شراء الهدايا التذكارية من 15 متجراً مرخصاً لبيع المنتجات الرسمية للمنتزه .

والتي تشمل القمصان وحقائب الظهر والأكواب والسترات والشارات.

وحول الاحتفالات التي ستستمر لمدة عام علق دينيس باسكال، مدير عام موشنجيت، دبي: «على مدى السنوات الخمس الماضية، عززت موشنجيت، دبي مكانتها لتصبح مركزاً للإثارة الغامرة في المنطقة.

وكان من دواعي فخرنا وسرورنا أن نوفر للزوار أجمل الأوقات والتجارب المتنوعة والمثيرة والتي تجعل من زيارة المنتزه تجربة جديدة في كل مرة.

لا شك بأن آلافاً من التقييمات والتعليقات الإيجابية كانت تلهمنا للمزيد من التطوير وتقديم الأفضل. إن الفضل في نجاحنا يعود إلى دعم فريق العمل الموهوب وزوارنا وحكومة دبي وشركائنا.

ونتطلع إلى الترحيب بالجميع على مدار العام المقبل مع بلوغ موشنجيت دبي خمس سنوات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز