تسجيل 349 شركة جديدة بمنطقة عجمان الحرة خلال الربع الثالث 2021

المصدر: عجمان ـ البيان

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أعلنت «منطقة عجمان الحرة» تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث 2021.

حيث شهدت تسجيل زيادةً في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال هذه الفترة بواقع 349 شركة، في مؤشرٍ على تنامي ثقة شركاء الأعمال بمنظومة الخدمات والتسهيلات والمحفزات التي تتيحها المنطقة الحرة.

وتصدَّر قطاع التعليم قائمة القطاعات الأكثر نمواً في المنطقة الحرة بنسبة 34%، تلاه قطاعا التكنولوجيا المتقدمة والصحة في المرتبة الثانية بـ21%.

وشهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 21% خلال الربع الثالث 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020، في دفعةٍ قوية لجهود المنطقة الحرة لزيادة استقطاب شركات التكنولوجيا باعتبارها تمثل أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الجديد.

وازداد عدد شركات الرعاية الصحية المسجلة في المنطقة الحرة 21% خلال هذه الفترة مقارنةً بالربع الثالث 2021. ويُعزى النمو ضمن هذين القطاعين بشكلٍ أساسي إلى المزايا التنافسية التي تتيحها المنطقة الحرة دعماً لشركات ومزودي خدمات الرعاية الصحية والحلول التكنولوجية، وكفاءة خدماتها الذكية وحلولها المتكاملة، فضلاً عن تطور المرافق والبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، بالإضافة إلى المبادرات التي قُدمت للمستثمرين.

وتم تسجيل نمو بنسبة 12% في عدد الشركات الجديدة المسجلة بقطاع الأغذية والمشروبات.

وجاء هذا النمو اللافت نتيجةً لسياسة المنطقة الحرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية في القطاعات الحيوية، وحرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود والمساعي الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وكذلك تقديم المنطقة حلولاً لتسويق منتجاتهم.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، إن النتائج القوية المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نجاح استراتيجية المنطقة الحرة في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضلة لمجتمع الأعمال والاستثمار.

وتؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين ببيئة الأعمال في عجمان في ظل الآفاق الواعدة للاقتصاد المحلي، والمقومات التي تعزز جاذبية الإمارة، لا سيما الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والأُطر التشريعية المرنة التي تسهل مزاولة الأعمال وتشجع إطلاق المشروعات التجارية.

وأضاف السويدي: شكل الربع الثالث من العام الحالي محطةً مهمة ضمن استراتيجيتنا الخمسية وخططنا التنموية، وجاءت النتائج الإيجابية المسجلة تتويجاً للمبادرات التحفيزية التي أطلقتها المنطقة الحرة طوال الفترة الماضية لدعم الشركات ومجتمع الأعمال، وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي والنمو.

واختتم قائلاً: نشكر أعضاء مُجتمع الأعمال على ثقتهم المتجددة التي عكسها تنامي إقبال المستثمرين وتزايد أعداد الشركات الجديدة المُسجَّلة في منطقة عجمان الحرة.

وإننا نعتز بهذه الثقة ونعتبرها حافزاً للمضي قُدُماً في نهجنا لتوفير بيئةٍ مثالية لنمو الأعمال وتوسعها، وإطلاق المزيد من المبادرات التحفيزية. كما لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل المنطقة الحرة على تفانيهم وإخلاصهم في عملهم.

وعكست نتائج الأداء التشغيلي المكانة المتميزة للمنطقة الحرة في مشهد التصدير وإعادة التصدير بالإمارة.

حيث بلغ حجم مساهمتها في إجمالي أنشطة صادرات وإعادة صادرات الإمارة 36% خلال الأشهر التسعة الأولى 2021، مدعومةً بميزاتها اللوجستية وموقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء عجمان. ورغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على أداء مجمعات الأعمال ومراكز التجارة حول العالم الفترة الماضية، واصلت منطقة عجمان الحرة تسجيل أداءٍ قوي ونموٍ لافت.

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