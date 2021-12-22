«دلسكو» تعتمد يومي السبت والأحد إجازة أسبوعية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دلسكو، المزود للحلول المتكاملة، تغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفيها لتصبح يومي السبت والأحد، ابتداءً من أول يناير 2022.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: يسعدنا البدء بتطبيق نظام الإجازة الأسبوعية الجديد اعتباراً من مطلع العام المقبل بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية، ويعزز تنافسيتها كمركز نشط للأعمال، بما ينسجم مع مواعيد الإجازة المعتمدة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيدعم مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل، ويتيح للشركة مرونة أكبر في إجراء المعاملات والعمليات التجارية والمالية على الصعيد العالمي، وفي الوقت نفسه يسهم بتحقيق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للشركة وللدولة.

واحتفاءً بتنوع قوتها العاملة، أعلنت الشركة أنها ستعمل على تعزيز إجازتها السنوية من خلال منح جميع الموظفين يوم إجازة واحداً كل عام (إضافة إلى رصيد أيام الإجازة الرسمية)، للاستمتاع مع عائلاتهم وأصدقائهم بأي احتفالات خاصة أو عامة.

وقال ستوكتون: حريصون على تعزيز المساواة والتنوع والاندماج بمكان العمل، ونود أن نقدم لموظفينا يوماً إضافياً للاحتفال أو الاحتفال بأي مناسبة شخصية أو ثقافية مهمة بالنسبة لهم. وكانت حكومة الإمارات أعلنت في 7 ديسمبر النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي والاتحادي بالدولة، والذي تضمن تحديد العطلة الأسبوعية بيومي السبت والأحد، ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022.

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