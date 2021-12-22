87 مليون درهم مبيعات سوق دبي الحرة خلال 72 ساعة في الذكرى 38 للتأسيس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت 87.15 مليون درهم (23.87 مليون دولار) خلال فترة عرض التخفيضات 25%، الذي أطلقته المؤسسة في مطار دبي الدولي، على مجموعة واسعة من المنتجات بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـثامنة والثلاثين لتأسيسها.

وأسفر عرض التخفيضات الذي استمر 72 ساعة، بدءاً من 18 ديسمبر وحتى منتصف ليلة ذكرى التأسيس 20 ديسمبر، عن حركة شراء قوية في مطار دبي وزيادة نسبة المبيعات 24.51% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وشملت المبيعات خدمة «التوصيل المنزلي» وعرض «اضغط واستلم».

وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال أيام العرض بعد أن سجلت 23 مليون درهم (6.3 ملايين دولار)، وحلت ساعات اليد ثانياً مسجلة 9.95 ملايين درهم (2.72 مليون دولار).

وحققت مبيعات تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة» الترويجيين 8.66 ملايين درهم (2.37 مليون دولار)، لتشغل المركز الثالث ضمن قائمة السلع الأكثر مبيعاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مبيعات السوق الحرة. وحلت في المركز الرابع مستحضرات التجميل التي سجلت مبيعاتها 5.67 ملايين درهم (1.55 مليون دولار).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نحن سعداء بهذه النتائج الرائعة التي حققناها في متاجرنا وعبر الإنترنت خلال احتفالاتنا بالذكرى السنوية 38 لتأسيس سوق دبي الحرة، وأضم صوتي إلى صوت سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، في شكر عملائنا المسافرين الذين شاركونا احتفالنا، وكذلك فريق عمل السوق الذي بذل جهوداً كبيرة في خدمتهم.

وخلال الأيام الثلاثة للعرض تم تسجيل إجمالي 165.924 معاملة شراء عبر صناديق الدفع لدى منافذ سوق دبي الحرة، في حين حققت المبيعات عبر الإنترنت 8.76 ملايين درهم (2.4 مليون دولار)، وبلغ إجمالي طلبات الشراء عبر الإنترنت من خلال خدمتي «التوصيل المنزلي» و«اضغط واستلم»، وكذلك طلبات شراء تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع مفاجآت سوق دبي الحرة»، 7.13 ملايين درهم.

كانت السوق أطلقت أول عرض تخفيضات في الذكرى 20 لانطلاقتها في 20 ديسمبر 2003، واستمر إطلاق العرض سنوياً في فترة تتسم بحركة سفر نشطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز