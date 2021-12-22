"كهرباء دبي" تبرم اتفاقاً مع شركة NanoAvionics لتصنيع أقمار اصطناعية نانوية في دبي

المصدر: البيان

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في إطار برنامجها للفضاء "سبيس دي"، اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي شركة NanoAvionics، الرائدة في تصنيع الأقمار الاصطناعية النانوية، لتصميم وبناء واختبار وإدارة إطلاق وتشغيل اثنين من الأقمار الصناعية النانوية «يو 3 ويو 6»، بالإضافة إلى نقل المعارف وتدريب الكوادر الشابة في الهيئة. ويعمل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء على تعزيز الاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع).

كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة الهيئة الريادية من خلال تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية النانوية، ويدعم برنامج رقمنة الشبكة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بعد.

وتهدف هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز مرونتها ورشاقتها في مراقبة وإدارة شبكات الكهرباء والمياه. كما ستتمكن من خفض التكاليف وتحسين استثمار أصولها، وتوفير خدمات طاقة ومياه مستدامة وفعالة وموثوقة لمتعامليها، بالإضافة إلى دعم إدارة أصولها وشبكتها بشكل استباقي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: "يهدف برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي" الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وسيسهم البرنامج في تعزيز التنافسية العالمية والشراكات الاستراتيجية لقطاع الفضاء الوطني في الدولة وبناء مرحلة جديدة من القدرات الإماراتية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها لتوظيفها في تعزيز شبكات الكهرباء والمياه في دبي.

ويتيح البرنامج مراقبة أداء وكفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

كما يدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته."

وانسجاماً مع مسيرة التحول الرقمي في الهيئة، تعتزم الهيئة استخدام القمر الاصطناعي «يو 3» الذي يعتمد على إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى القمر الاصطناعي «يو 6» لمراقبة الأرض.

وسيسهم استخدام اتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء وصور الأقمار الاصطناعية وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الحصول على البيانات بما يسهم في تحسين كفاءة وفعالية كافة عمليات الهيئة.

وتتعاون الهيئة وشركة NanoAvionics لإدارة الإطلاق وإنشاء المحطة الأرضية، بالإضافة إلى برنامج تدريب مكثف للكوادر الإماراتية في الهيئة بهدف تسهيل نقل المعرفة ودعم التوسع في القدرات الفضائية المستقبلية للهيئة.

من جانبه، قال فيتنيس ج.بوزاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NanoAvionics: «إنَّ هذا المشروع المذهل لشركتنا هو مثال رائع على دور تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية في تحسين حياتنا ومساعدتنا كي نصبح أكثر استدامة. ويعكس تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي لنقل المعارف وتكامل الأقمار الاصطناعية والمهام، الإمكانات والقيمة التي يمكن لفريقنا المختص أن يقدمها لمتعاملينا. لقد كان فريقنا جزءًا من أكثر من 90 مهمة، بما في ذلك 4 بعثات تم إطلاقها بنجاح هذا العام، ويمتلك خبرة سابقة في مشاركة مهاراته ومعارفه من خلال البرامج مع متعاملين دوليين آخرين«.

يذكر أن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي" يتضمن إطلاق اقمار اصطناعية داعمة للقمر الاصطناعي الرئيسي وسيتم تصنيعها بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويشتمل النظام على محطة الأقمار الاصطناعية الأرضية (في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) ومحطات إرسال أرضية تستخدم تقنيات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال مستشعرات موزعة على مواقع مختلفة من الشبكة بما يزيد كفاءة وفعالية أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية للإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. كما سيتم استخدام أجهزة التصوير الحرارية متعددة الطيف وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية، والمصممة خصيصاً لاستخدامات شبكات الكهرباء والمياه، في اكتشاف البصمات الحرارية في خطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية والمباني ومحطات الطاقة الشمسية.

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