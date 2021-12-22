في مقر اليونيسكو... فوز «مي دبي» بجائزة «بريكس فرساي» لعام 2021

المصدر: إعداد - نهى حوّا

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فاز، أخيراً، فندق «مي دبي»، من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة، زها حديد، بجائزة العمارة والتصميم العالمية، «بريكس فرساي» لعام 2021، وكان ضمن 24 مشروعاً تم الإعلان عن فوزه بتلك الجائزة، التي تسعى إلى تعزيز التصميم المستدام عبر مجموعة متنوعة من المجالات في البيئة المبنية.

وذكر موقع «أركينكت» أن المشاريع الفائزة تم اختيارها بين 94 مشروعاً مرشحاً، وضمت أعمالاً لبعض أكبر شركات الهندسة المعمارية في العالم، بما في ذلك «فوستر وشركاؤه»، و«أو إم إيه» وغيرها. وقد توزعت على ثماني فئات، هي: المطارات والحرم الجامعي ومحطات الركاب والرياضة والمتاجر ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم، حيث شهدت كل فئة اختيار ثلاثة فائزين.

وأفادت الجائزة أنها تسعى إلى إظهار الإعجاب والاحترام الذي ندينه لتلك الأعمال المعمارية، نظراً للعلامات الدائمة التي تتركها.

ويقع فندق «مي دبي» في مبنى «أوبوس» الشهير في منطقة برج خليفة، ويبرز من بين الصروح المعمارية المتميزة في دبي. وكانت المعمارية زها حديد قد صممته بأسلوب ينم عن مزج سلس بين جزئيه الخارجي والداخلي، عارضاً ردهات مغمورة بالضوء ومساحات منحنية وتصميمات داخلية أنيقة بأسلوب الحد الأدنى.

ومنذ تأسيس الجائزة، يتم تقديمها في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في باريس تقديراً للإنجازات التي تحققت في الهندسة المعمارية، وقد قالت إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لـ«اليونيسكو» في 19 يونيو 2015 عن الجائزة: «إنها إحدى الطرق لتسليط الضوء على التقاطع بين الإبداع والفن والاقتصاد».

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