«الأوراق المالية» تحذر من «خليج.تك»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من الموقع الإلكتروني «خليج.تيك»، ودعت المستثمرين إلى عدم التعامل معه.

وقالت الهيئة، في تعميم، أمس: «نهيب بالمستثمرين عدم التعامل مع الموقع الإلكتروني، بشأن أي أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة؛ لعدم حصول الشركة المعلنة بذلك الموقع على الترخيص بمزاولة تلك الأنشطة، إذ تخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن».

وأضافت: «إن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين».

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