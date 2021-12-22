مهرجان دبي للتسوق أجواء الهواء الطلق

المصدر: دبي - البيان

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تجدد أسواق مهرجان دبي للتسوق الخارجية الشهيرة، في دورته السابعة والعشرين، تقديمها تجارب التسوق المجتمعية في الهواء الطلق أمام المواطنين والمقيمين والزوار، حيث تتنتشر هذه الأسواق على مواقع مختلفة في جميع أنحاء مدينة دبي، مثل السيف، وحديقة «البرج» وسط مدينة دبي، والرقة، والقرية العالمية.

ومن بين أبرز الأسواق الشهيرة، وجهة التسوق «اتصالات ماركت أو تي بي»، التي تعود إلى حديقة «البرج»، بمفهوم جديد يطغى عليه طابع ثقافة «البوب» الآسيوية، إلى جانب تقديم أكشاك الطعام ومفاهيم المأكولات المبتكرة من بعض أفضل العلامات التجارية على مستوى المنطقة.

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