تعيين عضوين بمجلس إدارة «سوق دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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قرر مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في اجتماعه المنعقد أمس، تعيين عضوين جديدين عن حكومة دبي بمجلس إدارة الشركة.

وذكر الأخير في إفصاح رسمي، أن العضوين الجديدين، هما: سعيد راشد اليتيم، وهدى سبيل محمد عبدالله. فيما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.

وبعد تشكيل اللجان، ضمت لجنة التدقيق كلاً من: عبدالقادر عبيد علي رئيساً، ومحمد حميد المري، وسعيد راشد اليتيم، أعضاء، بينما ضمت لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من: وسام لوتاه، رئيساً، وموزة سعيد المري، ويوفراج نارايان، أعضاء.

فيما ضمت لجنة الاستثمار يوفراج نارايان، رئيساً، ووسام لوتاه، وهدى سبيل محمد عبدالله، أعضاء، وضمت لجنة الامتثال عبدالواحد العلماء، رئيساً، وعبدالقادر عبيد علي، ومحمد حميد المري، أعضاء.

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