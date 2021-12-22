تقرير: مستقبل الإمارات واعد في الهيدروجين الأخضر

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات من أكثر الدول طموحاً بالمستقبل في استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

ونشر المنتدى على موقعه الشبكي تقريراً عن الهيدروجين الأخضر يتضمن التعريف به، وسبب الاحتياج إليه، وأبرز الدول الواعدة عالمياً في استخداماته.

وذكر التقرير أن الإمارات تسعى وراء طموحات عريضة وجريئة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، مبيّنا ً أن هذه الطموحات تتجسد في استراتيجية جديدة للهيدروجين عموماً تتبناها الدولة، وتهدف من خلالها إلى الاستحواذ على ربع السوق العالمية للهيدروجين منخفض الكلفة بحلول 2030.

وكانت الإمارات قد عززت هذه الاستراتيجية بإعلانها بمنتصف نوفمبر الماضي، شراكة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بُغية تأسيس مشروع جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة.

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