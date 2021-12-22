«دبي الإسلامي» يطلق منصة «رابت» الرقمية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن 70% من سكان الإمارات هم من جيل الألفية الشباب المتمرسين في استخدام التكنولوجيا.

جاء ذلك على هامش إطلاق منصة «رابت» rabbit للصيرفة الرقمية، وهي تجربة مالية رقمية جديدة من نوعها موجهة لجيل الاتصال الإلكتروني.

وتجمع هذه العلامة الشابة في جوهرها بين البساطة والسهولة والمرونة، إلى جانب الأسلوب الممتع والمرح، حيث تهدف لتزويد جيل الألفية الجديدة بطريقة تفاعل ممتعة، تلبي احتياجاتهم المالية اليومية، وتناسب طريقة تفكيرهم.

مصطلحات

وتساعد «رابت» في توفير ما تحتاج إليه السوق الإماراتية اليوم، فهي علامة مالية قادرة على التواصل مباشرة مع المتعاملين بأسلوب تفاعلي، مما يخفف من التعقيدات والمصطلحات المرتبطة بالتعاملات المالية المعتادة دوماً.

وأضاف شلوان إن «رابت» ليس بنكاً رقمياً بحد ذاته بل هو عرض قيمة جديد، مشيراً إلى أن التطبيق الرقمي أصبح متاحاً للتحميل على الهاتف المتحرك عبر متجري التطبيقات «آبل» و«جوجل ستور»، وسيتم إطلاقه مبدئياً بمنصة تضم حساباً جارياً، وبطاقة خصم مقبولة عالمياً، وخاصية إجراء المدفوعات والتحويلات.

وسيحظى مستخدمو هذا التطبيق التفاعلي وسهل الاستخدام، بتجربة سلسة ومرونة عالية، توفر لهم متعة حقيقية في تنفيذ معاملاتهم المصرفية، وتجزي المتعاملين بمكافآت وخصومات.

وأضاف شلوان: «لقد قمنا بالجمع بين التقنيات الرقمية والخدمات المالية، ومن ثم أضفنا لهما جرعة من المرح لنخلق علامة «تكنولوجيا المرح» المفعمة بالحيوية.

والفكرة الأساسية خلف إطلاق «رابت» هي إزالة الغموض الذي يكتنف العمليات والخدمات المالية، لجعلها أكثر بساطة، وأخذ المستخدمين في رحلة ممتعة ترسم البسمة على شفاههم».

وعلى الرغم من طريقة المنصة في تقديم الخدمات المالية بأسلوب مرح، هي تتضمن أيضاً طريقة ممتعة لكسب المكافآت، وسيجد المستخدمون معلومات مفصلة حول كيفية إدارة احتياجاتهم المالية اليومية بطريقة بسيطة وممتعة.

ولا يتطلب بدء استخدام تطبيق «رابت» أي جهد وعناء، إذ إنه سهل للغاية، فما على المستخدم سوى القيام ببعض الخطوات والقفزات البسيطة.

وسيفوز مستخدمو تطبيق «رابت» بمكافآت على شكل «جَزرٍ» افتراضي يمكن استبداله بعروض وخصومات على تجارب ومأكولات والاستمتاع بالتسوق في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

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