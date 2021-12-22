473.2 ملياراً تجارة الإمارات مع 55 دولة إسلامية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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وصلت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ عددها 55 دولة، إلى 473.2 مليار درهم بوزن للبضائع 102.35 ملايين طن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2021، وفق إحداث الإحصاءات الصادرة عن المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، شكلت نحو 36.8% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع العالم والبالغة 1.28 تريليون درهم خلال الفترة نفسها، بما يعكس نجاح الدولة في مواجهة تحديات «كوفيد 19»، بفضل قدرتها التجارية وإمكاناتها التصديرية المتنامية.

والجهود المتخذة لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتوسيع الشبكات اللوجستية وتنويع الأسواق الخارجية.

السعودية تتصدر

وبحسب البيانات، استحوذت 5 دول فقط من إجمالي 55 دولة على نحو 50% من تجارة الإمارات مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتصدرها السعودية بنحو 91.5 مليار درهم بوزن 8.8 ملايين طن، ثم العراق 44 مليار درهم بوزن 13.6 مليون طن، تلاهما تركيا 37.5 مليار درهم بوزن 1.12 مليون طن.

وعمان 33.8 مليار درهم بوزن 13.7 مليون طن، والكويت 28.16 مليار درهم بوزن 18 مليون طن. وتوزعت تجارة الإمارات مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي خلال 9 أشهر إلى واردات بقيمة 169 مليار درهم بوزن 35.6 مليون طن، وصادرات بقيمة 108.6 مليارات درهم بوزن 52 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 195.49 مليار درهم بوزن 14.6 مليون طن.

في سياق آخر، وصلت تجارة دولة الإمارات مع الدول الآسيوية غير العربية إلى نحو 529.4 مليار درهم بوزن 75.6 مليون طن، موزعة بواقع واردات بنحو 321.6 مليار درهم بوزن 25.7 مليون طن.

وصادرات بقيمة 103.27 مليارات درهم بوزن 46 مليون طن، وإعادة تصدير بنحو 104.5 مليارات درهم بوزن 3.9 ملايين طن. وحلت الصين في الصدارة بإجمالي تجارة مع الإمارات بلغت قيمتها 156.2 مليار درهم بوزن 9.7 ملايين طن، ثم الهند 119.4 مليار درهم بوزن 34.9 مليون طن.

الدول الأفريقية

ووفق بيانات مركز التنافسية والإحصاء، وصلت تجارة الإمارات مع الدول الأفريقية غير العربية إلى 143.27 مليار درهم بوزن 14 مليون طن، موزعة بواقع 106.3 مليارات درهم واردات و11.24 مليار درهم صادرات و25.6 مليار درهم إعادة تصدير. وحلت مالي في الصدارة بنحو 24.8 مليار درهم بوزن 38.5 ألف طن، ثم جنوب أفريقيا 16.7 مليون درهم بوزن 1.83 مليون طن.

«الدول المحيطية»

سجلت تجارة الإمارات مع الدول المحيطية ما قيمته 12.48 مليار درهم بوزن 5.62 ملايين طن موزعة بواقع 9 مليارات درهم واردات و2.41 مليار درهم صادرات و1.02 مليار درهم إعادة تصدير. وجاءت أستراليا في الصدارة بقيمة تجارة بلغت 9.9 مليارات، ثم نيوزيلندا 2.17 مليار درهم.

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