أسهم العقار تخالف الاتجاه وتغلق خضراء بقيادة «إعمار»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرض بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والاتصالات لعمليات بيعية، في وقت خالفت أسهم العقار الاتجاه العام مع إغلاقها في دائرة المكاسب بقيادة سهم «إعمار العقارية».

وانخفض سوق دبي بنحو طفيف بلغت نسبته 0.12% ليغلق عند 3152.93 نقطة بعد هبوط أسهم البنوك والسلع مقابل ارتفاع العقار والاستثمار والنقل.

فيما تراجع سوق أبوظبي 1.15% إلى مستوى 8458.62 نقطة على وقع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.69 مليار في أبوظبي و215 مليوناً في دبي، وجرى تداول 369.45 مليون سهم، موزعة بواقع 227.28 مليوناً في أبوظبي 142.17 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11030 صفقة.

وشهد سوق أبوظبي أمس تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «إشراق للاستثمار»، بقيمة 9 ملايين درهم، على 25 مليون سهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.3% ، بينما ارتفع قطاع العقار 0.84% مع نمو «إعمار العقارية» 0.84% و«ديار» 2.9% و«الاتحاد العقارية» 1.94% و«داماك» 0.71% فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.22%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.32%. وزاد قطاع النقل 1.6%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 55 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 51.76 مليونا.

وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 4.59%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.25%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 16.54 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.2%. ونزل قطاع الاستثمار 0.21%. وتراجع قطاع الاتصالات 4.92%. وزاد قطاع العقار 0.31% وقطاع الطاقة 0.61%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 358.73 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 314.7 مليونا.

وحقق «الصير للمعدات» أكبر ارتفاع بنسبة 8.21%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.78%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 201.37 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 158.37 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 7 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 7 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 158.37 مليوناً.

إفصاح

■ اطلع مجلس إدارة شركة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على اتفاقية تخارج أرض السعديات لإحدى الشركات العقارية بالدولة.

بالإضافة إلى الاطلاع على استراتيجية عمل فندقي جبل الظنة وشاطئ الظفرة بعد التأهيل، وتطور مشروع فندق جراند مارينا، وتطور مشروع أرض المعارض والخطط المستقبلية.

■ أعلنت مجموعة «جي إف إتش» التنازل عن شرط نسبة القبول الأدنى، وأن العرض المعدل أصبح غير مشروط من جميع النواحي فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري.

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