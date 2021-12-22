فواتير تتجاوز 10 مليارات درهم عالجتها منصة «اتصالات ديجيتال» في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة التجارة الرقمية «UAE Trade Connect» الذراع الرقمي لـ«اتصالات ديجيتال» والقائمة على تقنية البلوك تشين، أنها نجحت في معالجة فواتير تفوق قيمتها 10 مليارات درهم .

وذلك خلال 8 أشهر فقط من انطلاقتها لتمثل هذه القيمة كافة الفواتير التي قدمتها البنوك المشاركة في المنصة للتحقق من صحة الفواتير ومخاطر التمويل المزدوج ذات الصلة.

ويتألف التحالف من بنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، كما يُعنى المصرف المركزي بالدور الرقابي في اللجنة التوجيهية للمنصة.

وقال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي للشركة: أثبتت هذه المنصة أهميتها ونجاحها بالارتكاز على تقنية البلوك تشين لتسهم في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية التي يواجهها القطاع المصرفي.

ويسعدنا أن نعلن أنه في غضون بضعة أشهر فقط منذ انطلاقة المنصة، تمكنت البنوك المشاركة من إنجاز الفواتير التابعة لها في الوقت الحقيقي.

ويمثل تجاوز حاجز 10 مليارات درهم إنجازاً بارزاً لهذه المنصة الوطنية التي تتماشى أهدافها مع رؤية حكومة الإمارات في الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل البلوك تشين لتسهم بفعالية في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي المنشود للدولة.

وتعد هذه منصة التجارة الرقمية الأولى من نوعها في الإمارات التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وأطلقت «اتصالات ديجيتال» هذه المنصة تجارياً في 19 أبريل 2021، بالتعاون مع 7 بنوك في الإمارات وهي فكرة بنك أبوظبي الأول. وتقوم العديد من البنوك الأخرى حالياً بتجربة هذه المنصة. وأبدى العديد منها رغبتها في الانضمام إلى المنصة في 2022.

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