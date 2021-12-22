الإمارات تنضم إلى رابطة هيئات التصنيف البحرية الآسيوية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» انضمامها إلى رابطة هيئات التصنيف الآسيوية.

ويعد هذا الإنجاز اعترافاً جديداً يضاف إلى سجل «تصنيف» الكبير بصفتها هيئة في مجال إصدار شهادات التصنيف للسفن والمرافق البحرية. وتم قبول عضوية تصنيف بعد القيام بعملية مراجعة وتقييم تفصيلية لقدراتها التقنية وكفاءة أدائها.

وقال المهندس سعيد المسكري، رئيس هيئة الإمارات للتصنيف: منذ تأسيس تصنيف، كأول هيئة تصنيف عربية، في 2012 كمبادرة مشتركة بين القوات البحرية والهيئة الوطنية للمواصلات حينها، ونحن نسعى إلى تكريس دورنا كبيت وطني للخبرة في المجال البحري، يعتمد على الكفاءات والكوادر الوطنية.

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية البحرية الوطنية التي تعتزم تأسيس وبناء قطاع بحري وطني متطور على مستوى العالم.

وبهذا الاعتراف ستصبح شهادات التصنيف الصادرة عن هيئة الإمارات للتصنيف معتمدة لدى جميع الدول الأعضاء، وقال المهندس وليد التميمي المدير العام لتصنيف ماريتايم:

نمتلك خصوصية في الإمارات بحكم طبيعة المناخ والبيئة البحرية، ما دفع القيادة العليا إلى تأسيس هيئة وطنية متخصصة في وضع المعايير والمواصفات الفنية للسفن والمرافق البحرية في الدولة، لضمان الوصول إلى أقصى كفاءة في الأداء وبما يتماشى مع رؤية الإمارات في أن تكون من أفضل المراكز البحرية عالمياً.

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