وضع حجر أساس المستودع الـ20 لموانئ هاتشيسون أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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وضع الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين أمس حجر الأساس لبناء مستودع جديد تابع لموانئ هاتشيسون أم القيوين المحدودة، في ميناء أحمد بن راشد في أم القيوين، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم.

ويهدف المشروع - الذي يتوقع الانتهاء منه نهاية 2022 - إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بالإمارة من خلال تطوير مستوى الخدمات في مرافق ميناء أحمد بن راشد الأمر الذي من شأنه زيادة تجارة الاستيراد والتصدير في المستقبل.

والمستودع الذي سيتم بناؤه هو المستودع رقم 20 في هاتشيسون موانئ أم القيوين المحدودة، ويتضمن العديد من التقنيات المبتكرة والمستدامة، ويقع على مساحة 50000 قدم مربع، في ميناء أحمد بن راشد. ويمتاز المستودع بأنه يتضمن تدابير الاستدامة الرائدة في الصناعة مثل الألواح الشمسية التي من المتوقع أن تقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 %.

وتضم موانئ هاتشيسون أم القيوين منشأة للحاويات من 4 أرصفة وميناء عام بأم القيوين، ولديها آفاق نمو كبيرة.

حضر الاحتفال بوضع حجر الأساس الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من كبار المسؤولين.

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