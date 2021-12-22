«دبي الملاحية» تبحث مع «الوكلاء» تعزيز السياحة البحرية

المصدر: دبي- البيان

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عقدت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الملتقى الأول للوكلاء الملاحيين في مقر السلطة بمنطقة ميناء راشد في دبي، وذلك في إطار جهود السلطة لتطوير قطاع السياحة البحرية في الإمارة.

وأكّد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أنه تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، بضمان تقديم الخدمات النوعية والتسهيلات لليخوت الأجنبية، تواصل السلطة جهودها الحثيثة لتطوير القطاع الملاحي الترفيهي، وتعزيز مكانة دبي المتقدمة والتنافسية كإحدى الوجهات المفضلة لمُلَّاك ومستأجري اليخوت والمسافرين على متن السفن السياحية، بما يسهم في تنمية القطاع البحري، لاسيما مع بدء موسم السياحة البحرية في دبي.

وتم استعراض إجراءات إصدار تصاريح الإبحار للوسيلة البحرية الترفيهية الأجنبية الزائرة، وذلك سواء كانت مشحونة أو متجهة إلى دبي بحراً، إلى جانب عرض خطط السلطة المستقبلية الرامية إلى تعزيز القطاع البحري الترفيهي. وجرى استعراض تطلعات الوكلاء الملاحيين، بما يضمن تطوير الوجهات السياحية، والموانئ والمراسي، والمرافق، والخدمات .

تسهيلات

شملت أجندة اللقاء استعراض جهود السلطة للتغلب على التحديات التي تواجه اليخوت الزائرة الأجنبية، والتي تم دعمها بحزمة من التسهيلات المقدمة لهم في إمارة دبي.

وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية، ومنها السماح لوسائل النزهة البحرية واليخوت الأجنبية الزائرة بالرسو لفترات طويلة تمتد حتى 6 أشهر في مياه إمارة دبي، والسماح بالرسو القصير في المراسي والنوادي البحرية، والإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها من التسهيلات.

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