المصدر: دبي - البيان

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قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن القطاع الفندقي في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، بدعم من الطلب القوي من السوقين المحلي والدولي.

مضيفاً أن نسب الإشغال في الفندق تجاوزت الـ90% خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأكد أن نسب الإشغال خلال الفترة الحالية تعد من الأعلى، فيما من المتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمؤشرات الطلب والحجوزات المستقبلة، مشيراً إلى أن دبي وجهة سياحة عالمية لها مكانتها المتميزة، وتتيح لزوارها تجارب سياحية وترفيهية متنوعة.

وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال فترة عطلة عيد الاتحاد الخمسين، وكذا خلال الفترة المقبلة، مقارنة بمستوياتها خلال فترات سابقة من العام الجاري.

وأكد أن أداء الفندق خلال الربع الأخير من العام الجاري، من حيث نسب الإشغال والعائدات، يقترب كثيراً من مستوى الأداء خلال الربع الأخير من 2019، إذ ما قبل الجائحة مما يشير إلى عودة النشاط لمستوياته الطبيعية.

وأكد أن الفندق يطرح حالياً باقة إقامة متميزة لضيوفه تشمل وجبة البرانش في مطعم بريغوز الإيطالي لقضاء أجمل الأوقات مع الأحبة والأصدقاء في يوم الميلاد وتذوق أشهى الأطباق الإيطالية المفضلة لهذا الموسم في مكان ساحر حقًا.

حيث سيستمتع الأطفال بالأنشطة الترفيهية وزيارة سانتا، أما نيلسونز فيدعوكم لالتقاط أروع الذكريات وتذوق ألذ المأكولات في حفل الشواء الذي يقيمه في 25 و26 ديسمبر، حيث الخيارات المتعددة بين اللحوم والمأكولات البحرية إضافة إلى عدد كبير من الأطباق الرئيسية.

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