«ويرلد بازار» تفتتح أول مركز للأثاث الخارجي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ويرلد بازار»، الرائدة في مجال الأثاث الخارجي، عن إطلاق أول مركز فاخر لتجربة الأثاث الخارجي في الإمارات العربية المتحدة لإغناء تجربة تأثيث المساحات السكنية والتجارية.

ويقع المركز الذي تبلغ مساحته 14000 قدم مربعة، في منطقة أم سقيم بدبي، ويضم تشكيلة واسعة من أثاث وإكسسوارات الحدائق والفناء الخارجي للبيوت والفلل، مكونة من تحف فريدة معاصرة محتارة من 10 علامات تجارية أوروبية.

وتحاكي كل مجموعة في التشكيلة حياة المنتجعات الفاخرة المريحة سواء في المساحات السكنية أو التجارية.

وقال رانديب دينجرا، مؤسس «ويرلد بازار»: «إن إطلاق المركز الفريد الذي يعكس خبرات الشركة، يمثل بداية فصل جديد لشركتنا مفعم بالإثارة، ما يتيح لنا التواصل مع قاعدة عملائنا على مستوى العالم».

وأضاف: «نحن المركز الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقدم أكبر تشكيلة من المفروشات الخارجية الفاخرة والإكسسوارات التي تجمع بين المتانة والأناقة الفائقة، وإمكانيات التصميم غير المحدودة تحت سقف واحد».

ومن المقرر أن يصبح مركز «ويرلد بازار الإمارات» World Bazaar UAE،وجهة لأصحاب المنازل ومقاولي المناظر الطبيعية والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي، الذين يبحثون عن أثاث خارجي راقٍ. ويساعد المركز العملاء على تصوير المساحة في اللحظة، وهو ما يلغي الحاجة لاستخدام أي شكل من أشكال العرض أو النمذجة ثلاثية الأبعاد.

وتعد هذه الخاصية بمثابة منارة للأفراد ومصممي أسلوب الحياة المدروس والشركات الناشئة الذين يرغبون في إحياء مفاهيمهم الملهمة قبل الاستثمار في الشراء. والهدف الأساسي هو المساعدة في صياغة حلول تأثيث سكنية وتجارية من أجل زيادة التعاون والإبداع والمرونة وتعزيز الأفكار المبتكرة.

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