ايروس تطلق عروضاً خاصة خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت ايروس، متاجر بيع التجزئة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن العروض والخصومات المذهلة خلال النسخة السابعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق.

والذي سينطلق لمدة ستة أسابيع ابتداء من 15 ديسمبر 2021 إلى 29 يناير 2022.

وستشمل عروض ايروس المذهلة العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

حيث سيتمكن متسوقو مهرجان دبي للتسوق من الاستمتاع بخصومات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات المحمولة والكاميرات وأجهزة التلفاز وغيرها الكثير في جميع متاجر ايروس في دبي أو عبر الموقع الإلكتروني: www‪.‬eros‪.‬ae‬‬

وقال محمد بدري، المدير العام لمجموعة إيروس: نتطلع إلى تقديم تجربة مميزة وفريدة لعملائنا خلال هذه النسخة من مهرجان دبي للتسوق.

حيث سيحصل المتسوقون على أفضل العروض والخصومات على أهم العلامات التجارية من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

ونتوقع ارتفاع نسبة المبيعات بفضل تدفق السياح إلى معرض إكسبو، ومع حلول موسم الأعياد، حيث لاحظنا أن العملاء يسعون إلى التسوق والحصول على أفضل العروض والخصومات خلال مهرجان دبي للتسوق.

وستقدم ايروس، إلى جانب العروض والخصومات، قسائم «مسافر. كوم» بقيمة 350 درهماً إماراتياً مع أي عملية شراء بقيمة 1000 درهم.

بالإضافة إلى 15% من الاسترداد النقدي حتى 100 درهم إماراتي عند استخدام تطبيق «payit‪ ‬»، على أن لا تقل قيمة عملية الشراء عن 100 درهم.

كما ستوفر إيروس لعملاء «بنك الإمارات دبي الوطني» تسهيلات في خطة الدفع والتي تصل إلى 24 شهراً.‬

وسعياً وراء تقديم تجربة تسوق لا مثيل لها، ستوفر متاجر ايروس خدمة التوصيل والتركيب خلال 24 ساعة عند شراء الأجهزة المنزلية من «هيتاشي»، و«ميديا»، و«اريستون»، و«تي سي إل».

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