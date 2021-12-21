«فاشنزا» الناشئة تعتزم تخصيص التمويل للتوسع في أنحاء المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطط «فاشنزا» Fashinza، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال الأزياء، والتي جمعت أخيراً 20 مليون دولار في تمويل من السلسلة الأولى، حصلت عليه من شركات مثل ديسرابت إيه دي ومقرها أبوظبي و«أكسل بارتنرز» و«إليفيشن كابيتال» و«سترايد فينتشرز» و«ألتريا كابيتال» و«تريد كريد»، لاستخدام التمويل في توسيع نطاق حضورها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «أبهيشك شارما»، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في «فاشنزا»: «تتمثل مهمة فاشنزا في ابتكار سلسلة إمداد مستدامة ذات طابع مستقبلي لماركات الأزياء، بما يتيح توفير بيئة أكثر إيجابية للموظفين.

لقد ارتأينا الحاجة لوجود منصة متعددة الاستخدامات تكون بمثابة وجهة متكاملة تلبي احتياجات الشركات المتخصصة في قطاع الأزياء. كما أردنا تطوير منصة تعمل على تحسين تجربة التوريد للعلامات التجارية، وتتيح للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم إمكانية الارتقاء بأعمالها في ظل بيئة عمل آمنة لكافة الموظفين وتوفير مستويات عالية من الشفافية لعملائنا».

وأضاف: «تهدف فاشنزا إلى أن تصبح واحدة من أكبر سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك بناء سلسلة إمداد إيجابية مراعية للبيئة على نطاق واسع دون تكبّد تكاليف إضافية وذلك بحلول عام 2030».

وتتميز منصة الأزياء «فاشنزا» بتكنولوجيا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة كل شيء بدءاً من إيجاد المورّد المناسب ووصولاً إلى إدارة عمليات الإنتاج عبر جميع الأطراف المعنية.

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