شراكة بين «ار سي ايه» و«ماغاناتي» لتقديم أفضل الخدمات لعملاء التأمين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «رويال آند صن اللاينس» للتأمين RSA، المزود الرائد لخدمات التأمين في المنطقة، عن تعاونها مع «ماغاناتي» Magnati، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، بهدف تزويد عملاء التأمين خدمات المدفوعات متعددة القنوات والتي تضمن لهم تجارب دفع أكثر مرونة وسلاسة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «ماغاناتي» على تزويد RSA بمجموعة متكاملة من حلول الدفع سواء عبر نقاط البيع التقليدية أو المتاجر الرقمية. وسيستفيد عملاء «ار سي ايه» من نظام محسن لنقاط البيع مع توفر خيارات الدفع عبر الرابط.

كما ستوفر هذه الشراكة المزيد من طرق الدفع البديلة بما في ذلك إمكانية إجراء المدفوعات باستخدام أنظمة الاستجابة الصوتية التفاعلية.

مما يقدم للعملاء تجارب دفع أكثر سهولة تتميز بتوفير أعلى معايير الأمان.

وستقدم «ماغاناتي» دعمها إلى «ار سي ايه» في مجالات التجارة الإلكترونية، ومعالجة المدفوعات، مع توفير إمكانية الوصول إلى بيانات تحليل الأعمال.

وستساهم حلول «ماغاناتي» المتطورة في تعزيز أتمتة العمليات، وتمكن RSA من تزويد عملائها بمعلومات مخصصة ودقيقة بما يساهم في الارتقاء بتجربة سداد المدفوعات.

وعن هذه الشراكة، قال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ار سي ايه» للتأمين الشرق الأوسط: «نشهد حالياً توجه أعداد متزايدة من المستهلكين لتبني أساليب الدفع غير النقدي.

ومن هذا المنطلق نحن سعداء بهذا التعاون مع Magnati، حيث ستوفر البنية التحتية المتقدمة والتقنيات الحديثة للشركة لعملائنا إمكانية إتمام عمليات الدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ونحن حريصون دائماً على وضع عملائنا في مقدمة أولوياتنا، ويسعدنا توفير هذه الخاصية الجديدة التي ستعزز تجربتهم في التسوق عبر الإنترنت».

من جانبه، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغاناتي»: «تساهم»ماغاناتي«في تمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة في قطاع المدفوعات من خلال عقد الشراكات مع قطاع الأعمال وتزويد الشركات بأحدث تقنيات المدفوعات.

وتقدم شراكتنا مع»ار سي ايه«نموذجاً للتعاون البناء الذي يمثل في الوقت ذاته رافداً لنمو وتطور قطاع المدفوعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بما يدعم رؤيتها الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد غير النقدي عبر توفير حلول دفع رقمية أكثر أماناً وكفاءة».

بدوره، قال سليم أعوان، العضو المنتدب للمدفوعات المؤسسية لدى «ماغاناتي»: «تلتزم»ماغاناتي«بتحقيق قيمة مضافة لعملائها بفضل توفيرها لحلول المدفوعات الأكثر تطوراً على الإطلاق.

ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع»ار سي ايه«سيساعد في تحسين أدائها التشغيلي وتمكين عملاء الشركة من الحصول على خدمات التأمين بأسلوب سهل وآمن، وباستخدام خدمات مدفوعات متعددة القنوات».

وتركز شركة «ماغاناتي» على مجالات الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الإصدار والاستحواذ، وتوفر لعملائها من الهيئات الحكومية والمؤسسات والتجار منصة مدفوعات ذكية تستفيد من البيانات بهدف تعزيز الإيرادات، وتستخدم الجيل الجديد من التقنيات المتطورة لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها.

وتساهم أيضاً في تعزيز مكانة مجموعة بنك أبوظبي الأول في قطاع المدفوعات الذي يشهد نمواً وتطوراً سريعين، وتسريع استراتيجية المجموعة الخاصة بالتحول الرقمي.

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