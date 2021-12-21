أبوظبي تستضيف الملتقى العالمي السنوي لـ«فوريفر ليفينج» لمستحضرات التجميل والمنتجات الصحية في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استضافة عاصمة الإمارات للمرة الأولى الملتقى العالمي السنوي لشركة صناعة مستحضرات التجميل والمنتجات الصحية الأمريكية «فوريفر ليفينج» في 2022.

ويستقطب الحدث ما يزيد على 2,500 زائر إضافي إلى الإمارة، وذلك بالتعاون مع المغامرات العربية للمؤتمرات والحوافز والفعاليات التابعة لمجموعة الإمارات، والتي تعتبر إحدى أبرز شركات إدارة الوجهات.

وتنظم «فوريفر ليفينج» الملتقى السنوي في وجهة سياحية مختلفة كل عام. وتتضمن الدورة المقبلة بأبوظبي برنامجاً من لقاءات المبيعات والأنشطة التفاعلية بالتزامن مع استكشاف التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في العاصمة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: نترقب الترحيب بالمشاركين بهذا الحدث الدولي.

وعقب عام كامل من الاستعدادات لاستئناف فعاليات سياحة الأعمال الحية في أجواء تضمن صحة وسلامة الجميع، نحن سعداء بأن أبوظبي ستحتضن جدولاً حافلاً من الاجتماعات وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال 2022.

ويحظى آلاف الزوار المشاركين في الملتقى العالمي لشركة «فوريفر ليفينج» بفرصة الاستمتاع بعروضنا السياحية والترفيهية والثقافية. ونتطلع إلى منحهم باقة من التجارب التي لا تُنسى بالتعاون مع شركائنا في قطاع السياحة والضيافة بالإمارة وشركة المغامرات العربية.

ويندرج الملتقى ضمن الفعاليات السنوية التي تكرم خلالها «فوريفر ليفينج» الآلاف من موزعي منتجاتها من مختلف أرجاء العالم على إنجازاتهم.

وقال نيكولاس وودوارد شو، نائب الرئيس للفعاليات العالمية في «فوريفر ليفينج برودكتس إنترناشونال»: يسرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، والمغامرات العربية للمؤتمرات والحوافز والفعاليات لتنظيم فعاليات الملتقى العالمي لشركتنا للمرة الأولى في أبوظبي، الوجهة السياحية المتميزة.

ونستضيف 2500 من فرقنا وشركائنا مما يزيد على 100 دولة لاكتشاف تجربة لا نظير لها في العاصمة الإماراتية.

وبينما يشكل تنظيم تجارب متنوعة على مدار أيام الملتقى، من جولات المعالم السياحية والطبيعية وفعاليات التواصل والحفلات واللقاءات والدورات التدريبية والأنشطة الترفيهية، تحدياً كبيراً بحد ذاته، نثق بقدرتنا على تحقيق الكثير من طموحاتنا خلال دورة 2022.

وقالت جوستين توماس، مدير عام المغامرات العربية: نتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض و«فوريفر ليفينج» لإقامة أرقى الفعاليات السنوية لشركة منتجات التجميل والصحة العالمية في أبوظبي، ونهدف إلى استثمار الإنجازات التي حققناها في «الملتقى العالمي 2017».

ومع استضافة الحدث في أبوظبي، تبدو الآفاق واعدة لتسليط المزيد من الضوء على التجارب والجولات والعروض السياحية الرائعة في الإمارات، وتقديمها للمشاركين بالملتقى. ونوفر مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة خلال أيام «الملتقى العالمي» والتي تتيح المجال أمام الزوار للاستمتاع بتجارب حية رائعة في العاصمة.

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