140 متجر تجزئة ووجهة للترفيه والطعام تنضم إلى «أفينيو البوابة» بمركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

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كشف مركز دبي المالي العالمي عن «أفينيو البوابة»، الوجهة الحضرية بدبي التي تضم مجموعة من متاجر التجزئة والأزياء والمطاعم، وتركز على توفير أجواء اجتماعية وثقافية نابضة بالحيوية.

ومن موقعها وسط دبي، ستحتضن الوجهة مجموعة من المتاجر الجديدة للبيع بالتجزئة وعدداً من المتاجر المحلية، وستسهم هذه المرافق المميزة في استقطاب السياح والمقيمين، علاوة على مجتمع مركز دبي المالي العالمي.

وبقائمة تضم أكثر من 140 متجراً ضمن وجهة حضرية للتسوّق وللبيع بالتجزئة، ستثري «أفينيو البوابة» المرافق المتنوعة في المركز التي تزيد عن 90 من المتاجر والمطاعم ومرافق الترفيه.

وشجعت الشعبية المتزايدة التي تتمتع بها «أفينيو البوابة» على ضخ استثمار يهدف للارتقاء بمستويات تميز هذه الوجهة إلى آفاق جديدة، لتشهد إضافة مجموعة من التجارب الثقافية التي تعكس أرقى الاتجاهات العالمية.

وستستضيف هذه الوجهة الممتدة على مساحة 286 ألف قدم مربع خلال أشهر الطقس المعتدل فعاليات مميزة على غرار مركز التسوّق «جاستيس لييج» و «السوق المفتوح في الهواء الطلق.

وكان مركز دبي المالي العالمي وقع مؤخراً اتفاقية مع»مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة«للترويج للفعاليات والمهرجانات الرئيسية في دبي، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق الشهير. وستقدم»أفينيو البوابة«أجواءً ثقافية ومريحة ومناطق مميزة للتسوّق وتناول الطعام خلال هذه المهرجانات، الأمر الذي سيرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.

كما يفتتح العديد من العلامات التجارية العالمية متاجرها في»أفينيو البوابة«، وبعضها متواجد بشكل حصري في دبي، لتمثل ثمرة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة»Step In Retail«.

وتشمل الملابس والعطورات والمستلزمات والتجميل والأحذية وغيرها. وسيساهم ذلك في تعزيز حضور»أفينيو البوابة«في مشهد تجارة التجزئة.

ومن بين أولى العلامات التي ستفتتح متاجرها بفضل هذه الشراكة،»يارجيتشي«، متجر التجزئة التركي لبيع الملابس والمستلزمات الأخرى؛ و»كاربيزا«، العلامة الإيطالية للتصنيع والبيع بالتجزئة لحقائب السفر والحقائب الشخصية والمحافظ والمستلزمات الأخرى؛ إلى جانب علامة ملابس الرجال»رامسي«.

وفي 2022، ستشمل قائمة العلامات التي ستفتتح أبوابها»ديفاكتو«، العلامة التجارية للملابس الجاهزة ومتجر الموضة ؛ و»كولكي«العلامة التجارية البرازيلية لملابس الرجال والنساء .

والتي يرتدي ثيابها العديد من المشاهير حول العالم؛ وعلامة»كاليوب«، المتجر الإيطالي ؛ و»سيرجنت ميجور«علامة الموضة الفرنسية الفاخرة للأطفال؛ و»فلو«للأحذية. وستنضم علامتا»ميا كوزمتكس«و»بيلا مايسون«إلى»أفينيو البوابة«لتقدما مستحضرات التجميل والديكورات المنزلية على التوالي.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: نجحت»أفينيو البوابة) بترسيخ مكانتها كوجهة حضرية رائدة في دبي. وسنواصل تعزيز هذه المكانة من خلال استمرارنا بافتتاح متاجر التجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية التي تلبي تطلعات الزوار. ويمنح موقعنا الحيوي في قلب مركز دبي المالي المقيمين والزوار وجهة مميزة يسهل الوصول إليها وتقدم مجموعة من أفضل التجارب في دبي.

وأضاف: تساعد الأهمية المتنامية التي تكتسبها (أفينيو البوابة) في استقطاب علامات تجارية جديدة إلى دبي لتؤسس حضورها الأول بالإمارة.

ونتطلع لتعزيز شراكتنا مع مجموعة (Step In Retail) التي تزيد جاذبية (أفينيو البوابة) وتثري الخيارات المقدمة لهم في هذه الوجهة التي تستقبل الزوار الآن طيلة أيام الأسبوع من 10:00 صباحاً ولغاية 10:00 مساءً. وتفتتح بعض المتاجر أبوابها من 8:00 صباحاً لتوفير مزيد من الراحة للزوار.

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