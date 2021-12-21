50 جائزة وتكريماً لجزيرة ياس خلال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت جزيرة ياس، الوجهة العالمية للترفيه والاستجمام في أبوظبي، مجموعة من الإنجازات المتميزة خلال العام الجاري، من بينها الفوز بـ50 جائزة في مختلف المجالات.

فيما تستعد من خلالها لاستقبال العام المقبل بمزيد من النجاحات.

ويعزز هذا النجاح مكانة جريرة ياس على قائمة أفضل الوجهات السياحية والترفيهية في العالم لتصبح أكثرها شهرة في المنطقة، من خلال ما تحتضنه من مدن ترفيهية، ووجهات وتجارب استثنائية بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

وقال محمد المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال: نفخر بحصد أكثر من 50 جائزة ووساماً، وأن نشهد عاماً آخر من التكريمات الدولية من مختلف الهيئات الرائدة في هذا القطاع، الأمر الذي يعكس التزامنا المستمر بتوفير أرقى مستويات التميز. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة جزيرة ياس المتنامية باعتبارها إحدى أبرز وجهات الترفيه والاستجمام والأعمال في العالم.

ونالت جزيرة ياس تقديراً دولياً في 7 فئات خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2021، من بينها جائزة الوجهة الترفيهية الرائدة في العالم لعام 2021.

وجائزة مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي بما يؤكد على السمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها كمركز للترفيه والتجارب الممتعة. وفازت عالم فيراري أبوظبي بلقب المدينة الترفيهية الرائدة في العالم .

بالإضافة إلى لقب المدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2021، وفازت ياس ووتروورلد أبوظبي بجائزة الحديقة المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2021،.

وفازت عالم وارنر براذرز أبوظبي بجائزة وجهة الجذب السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2021. كما شهد الحفل تكريم كلايم أبوظبي بجائزة وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2021، لتعزز بذلك الوجهة مكانتها كوجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، والتي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة.

وحظيت محفظة جزيرة ياس من الفنادق والمطاعم وعروض أسلوب الحياة بإشادةٍ كبيرة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2021 ضمن فئات عدة، بما فيها تجارب الطعام والشراب والترفيه ورياضات السيارات والغولف.

وكرمت جوائز الغولف العالمية ملعب ياس لينكس أبوظبي بمنحه جائزة أفضل ملعب غولف من 9 حفر في الشرق الأوسط. وبدورها، فازت عروض نمط الحياة وتجارب تناول الطعام والشراب بالعديد من الجوائز التي تقدمها مجلات معنية بآراء العملاء مثل مجلة واتس أون.

ونالت الفنادق والمنتجعات نصيبها من التكريمات في حفل توزيع جوائز فاكت دايننج أبوظبي 2021، وهي جوائز تقوم على آراء العملاء وتُمنح للوجهات في قطاع المأكولات والمشروبات تقديراً لتميّز العروض التي تقدمها وتجارب تناول الطعام المميزة التي توفّرها.

تحطيم أرقام غينيس

وأطلقت الحديقة المائية في جزيرة ياس، أول فعالية مباشرة للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

حيث حطم الضيوف ستة ألقاب عالمية خلال يومين، بما في ذلك الرقم القياسي العالمي لأكبر كمية من المياه يتم نقلها باستخدام الإسفنج خلال دقيقة واحدة، وأسرع وقت مسجّل لجمع خمس كرات في الماء باستخدام طوافة مائية. وتواصل ياس ووتروورلد جذب اهتمام العالم مع أكثر من 40 لعبة ركوب ومنزلقاً ووجهة جذب مميزة.

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