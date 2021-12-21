الزورا تستقبل العام الجديد بعرض رائع للألعاب النارية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري إقامة عرض رائع للألعاب النارية في منتصف ليل 31 ديسمبر الجاري احتفاءً بالعام الجديد 2022 في الزورا.

وسيتاح للجمهور الاستمتاع بالعرض الذي سيستمر 5 دقائق ويمكنهم مشاهدته من مارينا 1، بينما تضيء الألعاب النارية سماء الزورا في عجمان.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: يسعدنا تنظيم عرض كبير للألعاب النارية ليلة رأس السنة. ونتطلع إلى الاحتفال ببداية عام 2022 مع المقيمين والزوار من خلال توفير أمسية رائعة.

وأضاف: لضمان سلامة وأمن جميع الحاضرين، ووفقاً للوائح الصحية في الدولة، سنلتزم بتطبيق بروتوكولات وإجراءات السلامة اللازمة المعمول بها. ولذلك، يمكن للزوار الانضمام إلينا والاستمتاع بالعرض براحة تامة. وسيكون الحدث، الذي يقام بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبلدية عجمان، والدفاع المدني بعجمان، وشرطة عجمان، مفتوحاً للجمهور من الساعة 9:00 مساءً ويمكنهم مشاهدته من مارينا 1.

وكانت الشركة نظّمت حدثاً مشابهاً في 2020، وتم إغلاق الطرق لاستيعاب العدد الهائل ممن احتفلوا بالعام الجديد في الزورا واستمتعوا بعرض الألعاب النارية.

وتعتبر منطقة الزوراء إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى الدولة عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، نظراً لمشاريع التطوير التي تتضمن بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، إلى جانب نادٍ وملعب للغولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، ومرسى، وشققاً سكنية على ضفاف الخور.

وتضم المنطقة محمية الزوراء الطبيعية التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، إضافة إلى وجود النباتات المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما تحتوي سواحلها على مجموعات كبيرة من الأسماك والشعب المرجانية.

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