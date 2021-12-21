مالية عجمان تنظم دورة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية من مستخدمي التطبيقات المالية

المصدر: عجمان- البيان

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نظمت دائرة المالية بحكومة عجمان دورة أوراكل المحاسبية الشاملة لرفع كفاءة الكوادر البشرية من مستخدمي التطبيقات المالية في حكومة عجمان، وذلك في إطار حرصها الدائم على الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية.

واستهدفت الدورة، التي استمرت لمدة 20 يوماً، خلق مستخدم رئيسي للنظام في كل دائرة لتقديم الاستشارات، وحل المشكلات التي تواجه الدائرة لتحقيق أفضل مستويات الأداء المالي.

وذلك عن طريق تعزيز قدرات المشاركين على استخدام التطبيقات المالية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحليل وحل المشكلات، وقد تناولت الدورة عدداً من المحاور المهمة من بينها التطبيقات المالية، وتطبيقات سلسلة التوريد والمشتريات في نظام موارد.

وقال عبد الغفار الخاجة مدير إدارة الحسابات بدائرة المالية بحكومة عجمان: هدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز ورفع مهارات وخبرات العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية في الدوائر، وجعلها شريكاً في تقديم الاستشارات، والدعم الفني للأنظمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات بهذا الشأن.

والذي يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للنظم المالية، بما يتلاءم مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في عجمان. ويعكس تنظيم هذا النوع من البرامج التدريبية جهود الدائرة الحثيثة والمتواصلة لدعم الموظفين في العمل على توفير منظومة مالية مستدامة تدعم مسيرة التنمية في الإمارة، وتسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين تجاه الخدمات المقدمة إليهم.

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