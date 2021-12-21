«الإمارات دبي الوطني» يقدم خدمات مصرفية صوتية عبر «أمازون أليكسا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تقديم خدمات مصرفية صوتية عبر «أمازون أليكسا» في دولة الإمارات. ويتوفر تطبيق «أمازون أليكسا» في الدولة عبر متجري أبل وجوجل، ويمكن للعملاء تفعيل ميزة الخدمات المصرفية من بنك الإمارات دبي الوطني على التطبيق للحصول على أحدث المعلومات عن معاملات حسابهم المصرفي وبطاقتهم الائتمانية من البنك، وذلك عبر الأوامر الصوتية باللغة المحكية، إضافة إلى تمكينهم من الاستماع إلى أحدث المستجدات في الأسواق عبر أي جهاز يدعم «أمازون أليكسا». وتتوفر الخدمة الآن باللغة العربية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم خدمات مصرفية تثري تجربة العملاء وتسخر واجهات برمجة التطبيقات التي تم تأسيسها تماشياً مع معايير الخدمات المصرفية المفتوحة، لتتيح تبادل المعلومات المالية بين البنوك ومزودي الخدمات الآخرين مثل أمازون، والامتثال في الوقت نفسه لأعلى معايير الأمان وخصوصية المستخدمين.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، تأتي الخدمات المصرفية الصوتية بمثابة خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تبني التقنيات الجديدة وسعيه المستمر لإثراء تجارب العملاء. وفي أعقاب إطلاق أمازون لخدمة أليكسا رسمياً في دولة الإمارات، يسعدنا تمكين عملائنا من الوصول إلى حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية عبر هذه المنصة المبتكرة بأسلوب يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة».

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