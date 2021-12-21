منصة "اتصالات ديجيتال" للتجارة الرقمية تتخطى حاجز الـ10 مليارات درهم

المصدر: وام

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أعلنت منصة التجارة الرقمية UAE Trade Connect "UTC" الذراع الرقمية لـ"اتصالات ديجيتال" والقائمة على تقنية البلوك تشين، أنها نجحت في معالجة فواتير تفوق قيمتها 10 مليارات درهم وذلك خلال ثمانية أشهر فقط من انطلاقتها لتمثل هذه القيمة كافة الفواتير التي قدمتها البنوك المشاركة في المنصة للتحقق من صحة الفواتير ومخاطر التمويل المزدوج ذات الصلة.

ويتألف هذا التحالف من بنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، كما يُعنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالدور الرقابي في اللجنة التوجيهية للمنصة.

وفي هذا الإطار، قال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة UAE Trade Connect: "أثبتت هذه المنصة أهميتها ونجاحها بالارتكاز على تقنية البلوك تشين لتساهم في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية التي يواجهها القطاع المصرفي. ويسعدنا أن نعلن أنه وفي غضون بضعة أشهر فقط منذ انطلاقة المنصة، تمكنت البنوك المشاركة من إنجاز الفواتير التابعة لها في الوقت الحقيقي. ويمثل تجاوز حاجز 10 مليارات درهم إنجازاً بارزاً لهذه المنصة الوطنية التي تتماشى أهدافها مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل البلوك تشين لتساهم بفعالية في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي المنشود للدولة."

وتعد UTC منصة التجارة الرقمية الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت "اتصالات ديجيتال" هذه المنصة تجارياً في 19 أبريل 2021، بالتعاون مع سبعة بنوك رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فكرة بنك أبوظبي الأول. وتقوم العديد من البنوك الأخرى حالياً بتجربة هذه المنصة وقد أبدت العديد منها رغبتها في الانضمام إلى المنصة خلال عام 2022.

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