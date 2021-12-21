مركز دبي التجاري العالمي يوقع اتفاقية مع شركة "بينانس"

المصدر: البيان

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وقعت سلطة مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع شركة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية والأصول المشفرة في العالم، على تأسيس مركز صناعة جديد للأصول الافتراضية العالمية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لوضع الخطوط العريضة لرؤية تأسيس المركز، حيث أفيد بأن "بينانس" سوف تساعد في التقدم بالتزام دبي نحو تأسيس بيئة للأصول الافتراضية العالمية، ما يولد نمو اقتصادي طويل الأمد بواسطة الابتكار الرقمي.

وقد أفيد أن المنصة سوف تشارك خبراتها بالتعاون من الجهات المنظمة العالمية للمساعدة في تطوير أنظمة أصول افتراضية متقدمة. والهدف هو مساعدة تبادل العملات الرقمية والاعمال التي تقدم خدمات تكنولوجيا "بلوكتشين " و"تقنية دفتر الأستاذ الموزع" ومجموعة واسعة من العملات الأصول الرقمية لتصبح مرخصة في دبي.

يذكر أن حجم التداولات اليومية على منصة "بينانس" تبلغ 80 مليار دولار، وهناك 29 مليون مستخدم للمنصة حول العالم.

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