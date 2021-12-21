دبي تؤسس منظومة نموذجية للأصول الرقمية

المصدر: دبي ــ البيان

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ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي في اتجاه خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية، تم الإعلان، أمس، عن اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة، تدعم التنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة، ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية، ومشغليها في الإمارة.

وسيقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل عن قرب مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة في ما يخص مكافحة غسل الأموال، وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود، لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفرة، بالتعاون مع كافة السلطات في دبي.

وفي ضوء جهود تطوير أسواق الأصول الافتراضية في دبي سيتم العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لمنتجات الأصول الرقمية والمشفرة (Crypto) والرموز غير القابلة للاستبدال NFT وغيرها من المنتجات المستقبلية، التي تدعم بناء بيئة أعمال متكاملة وآمنة للأصول الافتراضية والمشفرة في دبي، بما يرسخ مكانتها العالمية في هذا المجال.

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