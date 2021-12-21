تدفق السياح إلى دبي يقترب من مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي ــ البيان

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تشهد دبي تدفقاً في أعداد الزوار مع استضافتها حزمة ضخمة ومتنوعة من الفعاليات، والأحداث العالمية سواء الاقتصادية والثقافية والترفيهية، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، ومن المتوقع أن يقترب عدد الزائرين القادمين إلى دبي من المستويات التي كانت تشهدها المدينة قبل الجائحة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من العام، مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق وموسم الأعياد.

وفي ضوء هذه الزيادة عاد مطار دبي الدولي إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن المبنى 3، حيث شملت العودة كافة المحطات والكونكورس، والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.

ومن المتوقع أن يقدم مبنى الركاب رقم 3، والذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر، خلال النصف الثاني من ديسمبر، في فترة السفر والعطلات الموسمية.

واستقبلت دبي أكثر من مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط، كما حقق مطار دبي الدولي إنجازاً رائداً خلال استقباله مليون مسافر كل أسبوع، خلال شهر نوفمبر، حيث وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94% بالمقارنة مع المعدلات، التي سجلت سابقاً في فترة ما قبل جائحة «كورونا».

وشهد «إكسبو 2020 دبي» زيادة في عدد الزوار بشكل كبير، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة في 80 يوماً، بينما ارتفع عدد الزوار على منصة إكسبو الافتراضية إلى 31.6 مليون زائر مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية، التي تُبث على المنصة، والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع.

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