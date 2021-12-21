أحدث التقنيات والابتكارات في «القمة العالمية لطاقة المستقبل»

المصدر: أبوظبي – وام

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تنعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

حيث تقام القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022، وتستقطب رواد الصناعة الدوليين، لاستعراض آخر ما توصلوا إليه من تقنيات وابتكارات حديثة.

وتناقش القمة في دورتها الرابعة عشرة، والتي تنظمها «RX الشرق الأوسط»، موضوعات الاستدامة والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وذلك خلال فعاليات المعرض، وعروض التكنولوجيا والابتكارات الحديثة من جميع أنحاء العالم، وكذلك المنتديات التي تناقش آخر التوجهات، وأفضل الممارسات في الصناعة.

وأكد عدد من الشركات الدولية الرائدة في المجال المشاركة في الحدث، إضافة إلى كبار المستثمرين في المنطقة، والمستفيدين من الحكومات والشركات، وأصحاب المشاريع ورجال الأعمال.

وشهدت القمة في الدورة السابقة عام 2020، مشاركة من 125 دولة، ما يعكس مكانة أبوظبي كمركز للأعمال في موقع حيوي يتوسط أوروبا وآسيا وأفريقيا، وسجلت زيادة تصل إلى 11 % من الحضور الدولي، والذي وصل إلى 34000 شخص، كما تم توقيع ما لا يقل عن 27 مذكرة تفاهم، بين 227 شركة مشاركة، من بينها 72 شركة من الإمارات، تعرض 840 علامة تجارية عالمية.

أجنحة

وتستضيف القمة أجنحة لـ 11 دولة، تتميز بتقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة والاستدامة، وتربط الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مع لاعبين تقنيين من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. هذه الأجنحة من اليابان والصين ونيجيريا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكوريا، وفرنسا، والهند، وسويسرا.

ويقدم برنامج «تواصل الأعمال المستدامة»، المزيد من الدعم لشبكات الأعمال في الفعالية، فهو منصة لا مثيل لها، تربط المشترين بمزودي التكنولوجيا العالميين، وتعمل على تسريع حركة تطوير المشاريع في قمة طاقة المستقبل، وقد تمكنت المنصة خلال القمة السابقة، من استضافة أكثر من 200 مشترٍ مؤهل، وتيسير إقامة 200 اجتماع عمل.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة أكثر من 260 غيغا واط من الطاقة المتجددة على مستوى العالم، في عام 2020، رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، حيث مثلت الطاقة المتجددة، نسبة 80 % من إجمالي السعة الكهربائية المضافة، وشكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 91 % منها.

وقال علي قنديل مدير المبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Andritz: توفر القمة منصة للقاء عملائنا. ونتطلّع لعرض أحدث تقنياتنا المخصصة لتعزيز حلول المياه. وما يدفعنا لمواصلة الابتكار هو نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تتبناه حكومات الشرق الأوسط، ونحن نتوقع الإعلان عن المزيد من المشاريع، لتلبية الطلب المتزايد على المياه.

بُعد تجاري

وقال غرانت توختن مدير فعاليات المجموعة بالقمة العالمية لطاقة المستقبل: تضيف القمة بُعداً تجارياً مهماً لأسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تمثل منصة مهمة، تستقطب مشاركة شركات بارزة في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة والاستدامة، لاستعراض آخر الحلول والابتكارات التي توصلت إليها.

بالإضافة إلى إتاحة المجال أمامها لإبرام شراكات، من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

منصة

تهدف القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022، إلى توفير المنصة المثالية لقطاع الأعمال، لتبادل الفرص، والاطلاع على أحدث الابتكارات والبيانات والتحليلات، وذلك من خلال سلسلة من الفعّاليات المخصصة، والتي تتناول اتجاهات التنمية المستدامة الحالية في المنطقة وخارجها.

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