وفد فلبيني يبحث في الإمارات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد وفد رفيع المستوى من الفلبين بقيادة رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة الفلبيني، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي التجارة والاقتصاد بالإمارات.

وذلك بهدف تعزيز التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال زيارته لدبي التي استمرت أسبوعاً، شارك الوفد في منتدى الأعمال العالمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا ومهرجان الطعام الفلبيني، وعقد اجتماعات استراتيجية مع شخصيات مرموقة من دول الآسيان والدول العربية.

وفي حديثه خلال الجلسة، أوضح لوبيز كيف أصبحت الفلبين ومنطقة الآسيان بشكل عام أحد المستفيدين الرئيسيين من التطورات التي تطرأ على سلسلة التوريد العالمية، وقال: «نحن نرى الموارد والإمكانات التي يمتلكها كل بلد، مما يخلق المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار.

كما نقدر وجود أكثر من 700 ألف موظف فلبيني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكلون ثالث أكبر مجموعة من العمال الأجانب في الدولة، وهو ما يمثل عاملاً محفزاً لمتابعة التجارة في الخدمات».

وبحث الوفد مع عدد من كبار المسؤولين في الإمارات على هامش المنتدى فرص تعزيز التعاون والتجاري والاقتصادي بشكل مشترك في مطلع عام 2022.

وقال لوبيز: «التقينا بمعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، وذلك لبحث إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الفلبين والإمارات، والتي نأمل أن تؤدي إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في المستقبل.

كما عقد الوفد الفلبيني اجتماعات مع كبار المستثمرين الإماراتيين في مجال الخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ، وتصنيع اللقاحات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والتمويل، والغاز والطاقة المتجددة، والطيران، والاعتماد والخدمات الاستشارية في قطاع الحلال.

ترويج

تواصل الوزير لوبيز والوفد الفلبيني مع قادة أعمال دوليين وعدد من صناع القرار في عشاء خلال مهرجان الطعام الفلبيني الذي يستمر لمدة أربعة أشهر. ويستهدف المهرجان الترويج لجيل جديد من المأكولات الفلبينية التقليدية عبر عشرات المطاعم والفنادق ومحلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى»مقهى مانجروف«بالجناح الفلبيني»البانجكوتا" في إكسبو.

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