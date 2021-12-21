«بريك بلك 2022» يطرح أجندة لدعم تعافي قطاع الشحن الثقيل

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2022»، المتخصص في شحن المعدات الضخمة والخدمات اللوجستية، عن أجندته، التي تتضمن أبرز الموضوعات لمساعدة الخبراء والمعنيين في القطاع، على وضع خطة عمل لمرحلة التعافي من الجائحة في المنطقة. ويُقام الحدث، الذي يشارك فيه ما يزيد على 1700 شركة ومؤسسة من 70 دولة، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يومي 1 و2 فبراير 2022، في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن أبرز المحاور التي سيتم تناولها في المؤتمر «التعافي بعد كوفيد 19: التوقعات الإقليمية، وتمويل المشاريع والاستثمار»، و«إلقاء نظرة عامة إلى مشروع الشرق الأوسط»، و«دور الشرق الأوسط في دفع عجلة التحول العالمي للطاقة»، و«تحت دائرة الضوء: المملكة العربية السعودية»، وغيرها.

وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: معرض بريك بلك الشرق الأوسط، منصة هامة لإطلاق المناقشات البناءة، ولقاء المختصين في الصناعة، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات جماعية.

وستسهم نسخة 2022، في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع صناعة البضائع السائبة وشحن المعدات الضخمة، وستحفز التعاون وتعزز الصفقات عالية القيمة، ما يسهم في نمو القطاع في الإمارات.

وكشفت جائحة كوفيد 19، نقاط ضعف العديد من الصناعات، بما في ذلك شحن المعدات الضخمة، والبضائع السائبة

وقال بن بلامير مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: نتطلع إلى مشاركة واسعة للشركات والمنظمات في جلسات المعرض ومناقشاته، ونحن على يقين من أن هذه الكيانات، ستستفيد من الفرص العديدة التي يوفرها الحدث، بما يشكله من مظلة هامة، يلتقي تحتها المعنيون وخبراء القطاع، لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف، والمساعدة في تطور جميع شركائنا.

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