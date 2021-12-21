تسهيل ائتماني من «الإمارات للتنمية» و«أبوظبي الأول» لـ«لامبريل»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، تقديم تسهيل تمويلي متجدد، بقيمة 165 مليون درهم، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول لشركة «لامبريل»، مزود الخدمات لقطاع الطاقة الدولي، لتلبية احتياجات الشركة التمويلية.

ويحظى التسهيل التمويلي في الوقت نفسه، بدعم حلول حماية الائتمان من الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية.

ويأتي توفير التسهيل، تماشياً مع استراتيجية المصرف، الرامية إلى دعم الشركات الكبيرة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مساهمتها في النمو الصناعي للدولة. وسيتم استخدام التسهيل لدعم جهود «لامبريل»، الهادفة إلى تسليم منصتين بحريتين لإنتاج النفط تبنيهما شركة «العالمية للصناعات البحرية» في أحواض البناء التابعة لها بمنطقة الحمرية في الشارقة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات في الإمارات.

وتماشياً مع خريطة الطريق الاستراتيجية، التي أعلنّا عنها في بداية هذا العام، فإننا نوفر للشركات الكبيرة، إمكانية الوصول إلى خيارات تمويلية عديدة ومتنوعة، ومن شأن هذا التسهيل، أن يعزز دورنا في تحفيز التدفقات الاستثمارية، والمساهمة في نمو الاقتصاد الإماراتي، ضمن عدة قطاعات.

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