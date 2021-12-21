«أوميكرون» يرجئ انعقاد «دافوس»

المصدر: (زيوريخ - رويترز)

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أرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الذي كان من المقرر عقده خلال يناير المقبل في منتجع دافوس السويسري الجبلي إلى منتصف 2022.

وقبل شهر من موعد ملتقى رجال السياسة والأعمال بالعالم في دافوس، منتجع التزلج السويسري، قال منظمو الاجتماع إنهم قرروا تأجيله في ضوء استمرار الضبابية المحيطة بانتشار «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، وأضافوا أنهم قرروا تنظيمه أوائل الصيف المقبل. وأُلغي منتدى دافوس، الذي كان يجمع في الماضي نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال والمفكرين السياسيين وقادة الدول، العام الماضي بسبب «كوفيد 19».

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، ومقره جنيف، على موقعه الرسمي: «الظروف الوبائية الراهنة تجعل من الصعب جداً تنظيم اجتماع عالمي بالحضور الفعلي. التحضيرات كانت تسترشد بنصائح الخبراء واستفادت من التعاون الوثيق مع الحكومة السويسرية على كل المستويات».

وأضاف: «على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم فإن قدرة «أوميكرون» على الانتشار وأثره على السفر والحركة جعلا الإلغاء ضرورياً».

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