«دبي التجاري» منطقة متخصصة لتنظيم الأصول المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت حكومة دبي، أمس، تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متخصصة ومتكاملة، تدعم تنظيم ورقابة الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها بالإمارة؛ في خطوة تعزز التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي باتجاه خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية.

ويترجم التحوّل الجديد سعي دبي المستمر؛ لتبني التوجهات الجديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية واجتذاب المواهب والكفاءات المتميزة ضمن التخصصات الواعدة.

ووفق التوجّه المستقبلي، يقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل عن قرب مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود؛ لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفّرة بالتعاون مع كافة السلطات في الإمارة.

وفي ضوء جهود تطوير أسواق الأصول الافتراضية، تعمل دبي على وضع إطار تشريعي متكامل لمنتجات الأصول الرقمية والمشفّرة (Crypto) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وغيرها من المنتجات المستقبلية، التي تدعم بناء بيئة أعمال متكاملة وآمنة للأصول الافتراضية والمشفرة بما يرسخ مكانة دبي عالمياً في هذا الصدد.

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