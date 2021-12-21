«دبي للتسوق» يأسر قلوب الزوار

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم تجربة آسرة للمواطنين والمقيمين والزوار بشكل لم يسبق له مثيل، وذلك بعد حفل الافتتاح الرائع للمهرجان، بمشاركة الفنانة بلقيس فتحي والفنان محمد حماقي، وعروض الدرون الضوئية والألعاب النارية التي زينت سماء دبي، والفعاليات المتنوعة التي أقيمت في العديد من الأماكن في دبي.

وخلال الأسبوع الثاني للمهرجان سيكون الجمهور على موعد مع العديد من العروض المميزة التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية، بالإضافة الى افتتاح الأسواق الخاصة بالمهرجان، وتقديم مجموعة من الجوائز المميزة. وسوف تتواصل فعاليات المهرجان حتى 30 يناير المقبل لتهدي المتسوقين الفرص للفوز بجوائز قيمة نقدية وعينية وذهبية.

حيث تقرر تخصيص 25 كيلوجراماً من الذهب كجوائز من مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، بالإضافة إلى سحوبات قيمة على سيارات فارهة.

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