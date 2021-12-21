أسهم البنوك تدعم استقرار سوق دبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أغلق سوق دبي المالي مستقراً في ختام جلسة أمس، مستمداً الدعم من مكاسب أسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، فيما تراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بضغوط بيعية طالت معظم المؤشرات القطاعية في الوقت الذي قلصت مكاسب «أبوظبي الأول» من وتيرة الهبوط.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.01% ليغلق عند 3156.92 نقطة مع ارتفاع وحيد لمؤشر قطاع البنوك، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 1.08% ليصل إلى 8557.37 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.96 مليار درهم، منها 1.627 مليار درهم في أبوظبي و340 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 416.3 مليون سهم، موزعة بواقع 220.3 مليوناً في أبوظبي و196 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13840 صفقة.

سوق دبي

ودعم استقرار سوق دبي نمو قطاع البنوك 1.1% على وقع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.58% و«دبي الإسلامي» 0.18%.

وانخفض قطاع العقار 0.76% مع نزول «إعمار العقارية» 0.83% و«الاتحاد العقارية» 0.32% و«ديار» 2.61%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«داماك».

وانخفض قطاع الاستثمار 0.15% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.41% و«شعاع كابيتال» 0.14%، فيما استقر «دبي للاستثمار». وتراجع قطاع النقل 1.87% على إثر تراجع «العربية للطيران» 2.74% و«أرامكس» 1.22% فيما استقر «الخليج للملاحة».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 88.3 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 58.4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 40 مليون درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.33%، فيما كان «أملاك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.1%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 14.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع العقار 1.36% مع تراجع «الدار» 1.49% فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.8%. ونزل قطاع الاتصالات 5.2%، مدفوعاً بنزول «اتصالات» 5.28% و«الياه سات» 2.16%، وتراجع قطاع الاستثمار هامشياً 0.06% مع نزول «ألفا ظبي» 0.24% و«إشراق» 2.51% و«الواحة كابيتال» 0.59%، فيما ارتفع «ملتيبلاي» 0.53% واستقر «العالمية القابضة».

وصعد قطاع البنوك 0.62% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.06%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.31% و«أبوظبي الإسلامي» 0.15%، وصعد قطاع الطاقة 0.3% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.71% و«أدنوك للحفر» 0.6% بينما هبط «طاقة» 1.52% واستقر «دانة غاز».

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 330.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 319.7 مليون درهم.

وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 5.16%، فيما كان «أرام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.66%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 54.7 مليون درهم، ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 16.3 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 15 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 16.3 مليوناً.

إفصاح

* وافق مجلس إدارة شركة «مخازن زي» على تغيير النشاط إلى شركة قابضة، ونقل النشاط الحالي إلى الشركة التابعة شركة مخازن الدولية، وتعديل اسم الشركة التجاري ليصبح «غذاء القابضة».

كما وافق من حيث المبدأ على دخول الشركة في شراكة مع مساهمين استراتيجيين في المستقبل بشرط استكمال الإجراءات القانونية.

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